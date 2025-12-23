Después de 20 años al frente de Bendita en elnueve, Beto Casella se despidió del histórico ciclo para sumarse a la pantalla de América con un nuevo programa.

El conductor encara esta nueva etapa sin Edith Hermida, con quien terminó el vínculo laboral en medio de versiones de dolor y malestar.

En ese contexto, en LAM se habló de la vida sentimental de Casella, luego de las especulaciones que circularon sobre un posible romance pasado entre él y Hermida.

Captura de pantalla de América TV

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ CON QUÉ FAMOSAS SALIÓ BETO CASELLA EN SECRETO

Fue entonces cuando Ángel de Brito sorprendió al revelar con qué mujeres famosas habría salido el conductor en secreto.

“Su ex, Marcela Tauro, habló bien de él”, comentó Laura Ubfal, al contar una charla que mantuvo con la periodista en Infama.

Con esa declaración resonando en el estudio, De Brito agregó que Casella no solo tuvo un romance con Tauro. “Salió con Marixa Balli”, aseguró, a lo que una panelista sumó: “Y con Karina Iavícoli”.

En medio del ida y vuelta, Ángel cerró con humor: “Y me olvidé de preguntarle si salió con Alfano”.

Captura de pantalla de América TV

