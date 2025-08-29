Desde hacer varios años, la vida íntima y amorosa de Marixa Balli es un verdadero enigma. Sin embargo, en su paso por La Noche de Mirtha dio algunos detalles de su presente sentimental ¡y sorprendió a todos con su honestidad sin filtros!

“Estoy con alguien, pero no estoy enamorada”, dijo la exvedette, descolocando al resto de los invitados.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

MARIXA BALLI LANZÓ UN SINCERICIDIO SOBRE SU ACTUAL RELACIÓN AMOROSA

Mirtha Legrand: -Tuviste novios importantes.

Marixa Balli: -De todo un poco. Yo la pasé muy bien. Tuve una vida súper divertida y linda.

Karina Iavícoli: -¿Y ahora estás enamorada?

Marixa: -No, enamorada no, me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada.

Karina: -¿Pero estás con alguien?

Marixa: -Sí, pero bajo perfil, tranquila. No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad con alguien.

Nazarena Casero: -Es fuerte para la otra persona que digas que no estás enamorada…

Marixa: -Lo tiene re claro.

Nazareno: -Está bien.

Marixa: -Yo soy súper directa con quien sea.

