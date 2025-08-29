Desde hacer varios años, la vida íntima y amorosa de Marixa Balli es un verdadero enigma. Sin embargo, en su paso por La Noche de Mirtha dio algunos detalles de su presente sentimental ¡y sorprendió a todos con su honestidad sin filtros!
“Estoy con alguien, pero no estoy enamorada”, dijo la exvedette, descolocando al resto de los invitados.
MARIXA BALLI LANZÓ UN SINCERICIDIO SOBRE SU ACTUAL RELACIÓN AMOROSA
Mirtha Legrand: -Tuviste novios importantes.
Marixa Balli: -De todo un poco. Yo la pasé muy bien. Tuve una vida súper divertida y linda.
Karina Iavícoli: -¿Y ahora estás enamorada?
Marixa: -No, enamorada no, me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada.
Karina: -¿Pero estás con alguien?
Marixa: -Sí, pero bajo perfil, tranquila. No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad con alguien.
Nazarena Casero: -Es fuerte para la otra persona que digas que no estás enamorada…
Marixa: -Lo tiene re claro.
Nazareno: -Está bien.
Marixa: -Yo soy súper directa con quien sea.
