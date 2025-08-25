Marixa Balli vivió un incómodo momento en la mesa de Mirtha Legrand, cuando la diva le preguntó por qué no se casó ni tuvo hijos.

La exvedette se quebró al confesar que le hubiera gustado ser mamá, pero el accidente automovilístico que sufrió en el año 2000, en el que murió su novio Mariano Fischer y ella resultó con graves lesiones, complicó mucho esa posibilidad.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

MARIXA BALLI SE QUEBRÓ AL REVELAR EL DOLOROSO MOTIVO POR EL QUE NO FUE MAMÁ

Mirtha Legrand: -¿Nunca te casaste?

Marixa Balli: -No, nunca me casé

Mirtha Legrand: -¿No te gusta el casamiento?

Marixa Balli: -Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamientos tuve dos. A una le dije que sí, y a los dos días me arrepentí y dije que no. No es algo que me atrape. Siento que me cortan las alas. Tengo demasiada vida sola y me gusta. Tomo muchas decisiones.

Mirtha Legrand: -¿Te hubiera gustado tener hijos?

Marixa Balli: -Sí, me hubiese gustado, pero después del accidente que tuve, no... (se le quiebra la voz).

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

Mirtha Legrand: -¿Eso te impidió tener hijos?

Marixa Balli: -Se complicó mucho, sí.

Mirtha Legrand: -¿Hiciste un tratamiento?

Marixa Balli: -No, pasaron cosas en ese accidente que hicieron que yo no pueda proyectar tener hijos...

Mirtha Legrand: -Tu compañero murió, la persona que manejaba murió.

Marixa Balli: -Sí.

Mirtha Legrand: -¿Fischer? ¿Cómo era el apellido?

Marixa Balli: -Sí, pero me cuesta decirlo (se angustia). Es algo que no tengo muy asumido, todavía. A pesar de que pasaron muchos años.

Mirtha Legrand: -No, no, no. A ver, mostrame tus anillos...

