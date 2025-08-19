La inesperada renuncia de Marixa Balli a LAM no eludió las especulaciones ni la polémica.

La “angelita” aseguró en vivo que dejaba el ciclo de América porque su comercio estaba en expansión y porque se sentía cansada, aunque esa no fue la única razón de su salida.

Ángel de Brito puso fin a los rumores de una desvinculación conflictiva y contó los verdaderos motivos de la partida de Balli.

POR QUÉ MARIXA BALLI SE FUE DE LAM ANTES DE TIEMPO

“El viernes anunciamos con Marixa, lo habíamos charlado mucho tiempo antes, que se iba. Se fue en muy buenos términos. Todo fue charlado”, aseguró Ángel.

“Lo que pasó es que recibió una propuesta muy importante de Telefe. Hace tiempo que la querían tener”, detalló.

“Marley nos llamó a varios del programa. A mí me llamó para ir a Vietnam, y a Yanina para ir a China”, apuntó el conductor de LAM.

Cuando Latorre le dijo que quería viajar con Por el Mundo, De Brito le respondió tajante: “Si vas al viaje, te vas con Marixa”. Ante la negativa, Yanina contestó: “Elijo LAM”.

En ese marco, Ángel continuó: “A Marixa la llamaron para Japón. Pero todos tenemos contrato de exclusividad. Podemos hacer cosas eventuales”.

“Más allá de eso, a los tres nos invitaron. Telefe insistió. A Marixa también le ofrecieron ser participante de MasterChef, y va a estar. Eso le divertía”, reveló el conductor.

Y agregó: “A Marixa también la quieren como panelista en lo de Georgina Barbarossa”.

“Marixa se iba a quedar hasta el 30 de septiembre con nosotros”, concluyó Ángel, dando cuenta de que la salida de Balli fue antes de lo previsto y que su participación en el programa de Marley también será un hecho.

