El viernes 15 de agosto, en el cierre de LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió con un anuncio inesperado. “Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli”, expresó, dejando atónitas a las panelistas. Conmovida y entre lágrimas, la bailarina y empresaria confirmó su renuncia al ciclo y explicó que necesitaba “dar un paso al costado”.

La sorpresa fue total en el estudio. “¡No! ¿En serio?”, reaccionó Yanina Latorre, visiblemente desconcertada. Balli, entre emociones encontradas, explicó: “Hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. Me emocioné. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz”, dijo antes de abrazar a sus compañeras y a De Brito, agradeciendo la experiencia compartida.

Antes de despedirse del público, Marixa aseguró: “Quiero que sepan que estoy genial y que me voy muy feliz. Tengo el cuerpo lleno de preguntas, pero los amo y voy a venir a visitarlos”. “Mi cachaquita querida, nos llevamos noches inolvidables... ¡Te quiero diosa tropical!”, escribió De Brito en Instagram, antes de anunciar que este lunes se sumarán al panel Mónica Farro y Adabel Guerrero.

REVELARON LAS VERDADERAS CAUSAS DE LA SEGUNDA RENUNCIA DE MARIXA BALLI A LAM

Aunque Marixa Balli comunicó que su salida de LAM (América TV) fue por decisión propia, al igual que hizo en diciembre de 2024, nuevas versiones surgieron sobre los verdaderos motivos. En El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), la conductora Diana Zurco lanzó una primicia que generó repercusión en el mundo del espectáculo.

Con las placas rojas características del ciclo, Zurco presentó: “La verdadera historia de la renuncia de Marixa Balli. Enojo, decepción y portazo”, y luego reveló que “Marixa Balli habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes. Estamos hablando de ‘Por el mundo’ con Marley”.

“Le bajaron el pulgar desde la producción de LAM”, dijo, y agregó: “Le pusieron un ultimátum: ‘Si vas, te tenés que ir’”. Además, la periodista señaló que existieron “algunos vaivenes e incomodidades entre Marixa y la productora del programa” que habrían acelerado su salida como el escándalo que protagonizó en julio cuando la bajaron de la conducción del ciclo en favor del ascendente Pepe Ochoa.

