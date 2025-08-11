Marixa Balli es dueña de su marca de indumentaria Xurama y, desde hace años, es una de las reinas comerciales de Flores.

Sin embargo, Ángel de Brito reveló que alguien quiere competir por ese puesto: “¿Quiénes son los que quieren destruir a Marixa Balli en Flores?”.

Pepe Ochoa saltó con la primicia y desató la polémica en LAM: Barby Franco, acompañada por Fernando Burlando.

Marixa Balli en "Xurama", su local cercano a la Avenida Avellaneda. (Foto: Instagram/marixaballi)

BARBY FRANCO Y FERNANDO BURLANDO, ¿A FLORES?

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Barby Franco habría dicho: “Yo quiero ser la reina de Flores, que no sea más Marixa”.

Fernando Burlando y Barby Franco en el festejo de los 30 años de Claudio Cosano en la moda (Foto: Movilpress).

Balli respondió fiel a su estilo: “Mirá para dejar ese reinado tiene que tener taco gastado en este laburo. Me parece hermosa, pero no creo que Barby se levante a las 4 de la mañana para abrir su local”.