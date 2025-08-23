La renuncia de Marixa Balli a LAM dio paso a numerosas especulaciones, dado que la panelista de Ángel de Brito comunicó que dejaba el programa porque estaba cansada y porque estaba abriendo un nuevo local de su marca.

Sin embargo, esa no fue la única razón y Mirtha Legrand se lo preguntó sin filtros al comienzo de su programa.

“Te fuiste del canal”, le comentó la conductora de La Noche de Mirtha. Y Balli asintió: “Me fui de América”.

“¿Te vas a otro canal?“, insistió La Chiqui, obteniendo una respuesta esquiva de Marixa: “Si Dios quiere me voy de viaje con Marley a India con Por el Mundo”.

Y agregó: “No puedo viajar mucho porque soy, principalmente, comerciante... Pero yo fui muy feliz en LAM”.

Lo concreto es que Marixa Balli dejó América para sumarse a Telefe. Así lo contó Ángel de Brito en LAM.

POR QUÉ MARIXA BALLI SE FUE DE LAM ANTES DE TIEMPO

“El viernes anunciamos con Marixa, lo habíamos charlado mucho tiempo antes, que se iba. Se fue en muy buenos términos. Todo fue charlado”, aseguró Ángel.

“Lo que pasó es que recibió una propuesta muy importante de Telefe. Hace tiempo que la querían tener”, detalló.

“Marley nos llamó a varios del programa. A mí me llamó para ir a Vietnam, y a Yanina para ir a China”, apuntó el conductor de LAM.

Cuando Latorre le dijo que quería viajar con Por el Mundo, De Brito le respondió tajante: “Si vas al viaje, te vas con Marixa”. Ante la negativa, Yanina contestó: “Elijo LAM”.

En ese marco, Ángel continuó: “A Marixa la llamaron para Japón. Pero todos tenemos contrato de exclusividad. Podemos hacer cosas eventuales”.

“Más allá de eso, a los tres nos invitaron. Telefe insistió. A Marixa también le ofrecieron ser participante de MasterChef, y va a estar. Eso le divertía”, reveló el conductor.

Y agregó: “A Marixa también la quieren como panelista en lo de Georgina Barbarossa”.

