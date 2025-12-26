Durante dos décadas, Edith Hermida y Beto Casella compartieron pantalla y se convirtieron en una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina.

El ida y vuelta picante, las chicanas al aire y la complicidad evidente alimentaron durante años una pregunta que nunca tuvo respuesta pública: ¿hubo algo más que una relación laboral entre ellos?

Con el cierre de esa etapa profesional, Edith decidió finalmente despejar las dudas y hablar sin rodeos sobre el vínculo que mantuvo con el conductor de Bendita.

Edith Hermida. CRÉDITO: Instagram

EDITH HERMIDA: ¿TUVO UNA RELACIÓN CON BETO CASELLA?

Lo hizo con honestidad, algo de incomodidad y mucho humor, dejando en claro que, pese a las especulaciones, nunca existió una relación romántica entre ambos.

Beto Casella y Edith Hermida (Foto: captura El nueve)

La panelista reconoció que siempre sintió un profundo cariño por Casella y destacó el rol clave que tuvo en su carrera televisiva. “Le voy a agradecer toda la vida el lugar que me dio”, deslizó, marcando que el afecto fue genuino, pero estrictamente profesional.

Según explicó, la química que se veía en cámara era producto del trabajo, la confianza y los años compartidos, no de un vínculo sentimental oculto.