Llegó el 23 de febrero y por eso Mirtha Legrand festejó su cumpleaños número 99 en la casa de Marcela Tinayre en Barrio Parque, tal como acostumbra hacer en los últimos años, y allí fueron llegando los casi 70 invitados con la cámara de Ciudad Magazine como testigo.

El ambientador Ramiro Arzuaga reveló este lunes en La Mañana con Moria que, a diferencia del 2025, en el que eligió escenas icónicas de las películas de la diva, en esta ocasión se decidió a destacar las frases icónicas que fue lanzando a lo largo de sus más de 85 años de carrera.

De esta manera, las tarjetas de invitación y los abanicos repartidos entre los invitados llevaban impresas frases como “Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa”, mientras que el color elegido para la ambientación de la casa de Marcela fue el rosa, el preferido de Mirtha.

LAS MEJORES FOTOS DEL CUMPLEAÑOS NÚMERO 99 DE MIRTHA LEGRAND

La torta del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

