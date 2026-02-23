Mirtha Legrand, que este 23 de febrero cumple 99 años se ha convertido en una leyenda de la TV y en sinónimo de historia viva en la Argentina. Con más de medio siglo al frente de su programa, la diva de los almuerzos sigue sorprendiendo con anécdotas y confesiones que pocos conocen.

En uno de sus clásicos almuerzos ocurrido en febrero de 2020, justo antes de la pandemia de Covid, Mirtha abrió el baúl de los recuerdos y contó cómo fue su infancia en Villa Cañás, Santa Fe. “Yo soy Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre. En mi pueblo soy la Chiquita Martínez”, relató ante la mirada atenta de Joaquín Furriel y Roberto Moldavsky.

La conductora reveló que Mirtha Legrand es un seudónimo que le puso su representante, Ricardo Cherebelo. “Las nenas queríamos ser artistas y mis padres también. Estudiamos piano, declamación, zapateo americano, tocamos las castañuelas”, recordó, hablando de ella y de su hermana melliza Goldie (Silvia), fallecida en mayo de 2020.

Mirtha Legrand votando en 1951 (Fotos: Archivo general de la Nación)

El apellido Legrand llegó por una secretaria del representante, mientras que los nombres artísticos se definieron con una moneda al aire: “Para ponernos el nombre a cada una revoleamos una moneda, y así se definió quién era cada cual”, contó. Y sorprendió con una confesión: “Quiero que sepan que siempre odié el nombre Mirtha”.

Leé más:

El exclusivo cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cómo es la invitación y todos los detalles de la fiesta

EL SALTO A LA FAMA DE MIRTHA LEGRAND Y CÓMO QUEDÓ EN UNA LISTA NEGRA POR AÑOS

Mirtha se radicó en la Ciudad de Buenos Aires de forma definitiva en 1939 para poder cumplir con su carrera artística, tres años después de la muerte de su padre. Junto a Goldie debutó en el cine como extra en una película de Niní Marshall, Hay que educar a Niní (1940), bajo el nombre de Rosita Luque.

Ya con el nombre de Mirtha Legrand obtuvo su primer protagónico con tan solo 14 años en la exitosísima película Los Martes Orquídeas y de ahí en más estelarizó varias comedias blancas, e incluso ganó un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina por su rol en La pequeña señora de Pérez.

Al año siguiente, mientras filmaba la comedia Cinco Besos, conoció al que sería su marido por los próximos 50 años, Daniel Tinayre. El director la terminó de convertir en una estrella merced a exigentes papeles en los films La vendedora de fantasías y La de los ojos color del tiempo.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre (Foto: Instagram)

En febrero de 2016, durante un almuerzo en Mar del Plata, Mirtha recordó los años difíciles que marcaron su carrera y la de su marido, el director Daniel Tinayre. La diva contó que Tinayre dirigió la película Deshonra con Fanny Navarro en 1952, y que una discusión con la actriz por escenas cortadas terminó con una acusación de antiperonismo.

“A partir de ahí nos tuvimos que ir del país con mi esposo. A mí no me persiguieron, pero a Daniel, sí. Eras persona no grata para el peronismo, no te contrataban, caímos en una lista negra”, recordó. Fue entonces cuando la llamaron de España para filmar Doña Francisquita.

Leé más:

De pie y emocionada: Mirtha Legrand ovacionó “Papá por Siempre” y se robó todas las miradas en el teatro

EL DEBUT DE LA LEYENDA: ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

A su regreso del exterior, Mirtha retomó su carrera cinematográfica en Argentina mientras incursionaba en la TV y en el teatro. Pese a haber protagonizado films de gran recaudación dirigidos por Tinayre como En la ardiente oscuridad (1959), La patota (1960) y La Cigarra no es un Bicho (1963), Mirtha decidió retirarse de ese medio tras filmar Con Gusto a Rabia (1965) de Fernando Ayala.

El 3 de junio de 1968, Mirtha Legrand debutó con su mítico programa en Canal 9, bajo la dirección de Alejandro Romay y Samuel Yankelevich. “Era un día como el de hoy, seminublado, me acuerdo de todos los detalles. No me acuerdo cómo me vestí, pero todo lo demás me acuerdo”, dijo la conductora en uno de los programas que hizo en junio de 2018, en conmemoración por los 50 años del ciclo.

El menú del primer almuerzo fue pollo, y un gesto de Tinayre la hizo sentir como en casa: “El mozo me sirvió pata, y Daniel dijo: ‘No, no, sírvale pechuga, que a ella le gusta la pechuga’. Y a partir de ahí, me sentí cómoda, me sentí como en casa”, agregó, en una demostración de su prodigiosa memoria.

El sábado 22 vuelve Almorzando con Mirtha Legrand por América. (Foto: Web)

La primera mesa estuvo integrada por Duilio Marzio, Leopoldo Torre Nilson, Beatriz Guido y Alberto Migré. Cuando le preguntaron si estaba nerviosa, Mirtha fue tajante: “No, era inconsciente, no estaba nerviosa”.

Al terminar el programa, Romay la llamó a su oficina y le anunció el rating: “¿Sabés el rating que tuviste? Como 12, 13 puntos”. Mirtha, siempre exigente, respondió: “Qué poco”. Pero Romay la corrigió: “¿Cómo poco? ¡Es fantástico, es maravilloso!”.

Leé más:

Mirtha Legrand no para: ahora fue a ver Astor, Piazzolla Eterno en el Colón y aplaudió de pie

LA PROSCRIPCIÓN DE MIRTHA LEGRAND Y SU REGRESO A LA FICCIÓN

En 1972, Mirtha Legrand sufrió un acto de censura en Canal 9, por lo que se llevó sus almuerzos a eltrece, de donde fue proscripta por el Gobierno de María Estela Martínez de Perón tras defender la existencia de la tv privada meses después de que se estatizaran todas las emisoras del país.

Recién pudo volver con sus almuerzos en junio de 1976 tras el Golpe de Estado, y con la condición de que sus programas fuesen grabados con un día de anticipación. En 1981 Mirtja volvió a mudar sus almuerzos, en esta ocasión a ATC, pero en 1982 la emisora le rescindió el contrato por lo que ella y Daniel Tinayre iniciaron un juicio que recién se resolvió en 1986.

Si bien la dictadura había terminado en 1983, las nuevas autoridades del canal estatal decidieron mantener la postura de sus predecesores y no renovarle el contrato a Mirtha, que desde entonces señaló al ex presidente Raúl Alfonsín como responsable de esta nueva proscripción en democracia, que culminó recién en 1989 con el ascenso al poder de Carlos Saúl Menem.

Si bien su regreso a la TV nacional se dio en 1989, en 1987 Mirtha grababa sus almuerzos para canales del interior del país, y también protagonizó desde 1988 Conversando con Mirtha Legrand para Canal 2 de La Plata y VCC, ciclo que luego fue repetido por ATC.

Pese a la muerte de Tinayre en 1994, el ciclo continuó con la producción de Carlos Rottemberg, y en esta nueva etapa se produjo una nueva mudanza de la diva de Canal 9, donde llegó en 1991, a América. Era 1999 y pocos meses antes había muerto su hijo Daniel, pero ella se puso al frente del ciclo y, en simultáneo, también de La Noche de Mirtha, un ciclo de entrevistas mano a mano con un solo invitado.

En estos años, Mirtha se convirtió en la primera artista argentina en los que se denominó años más tarde un “meme” cuando Chiche Gelblung divulgó un momento de furia que la diva tuvo detrás de cámara con los responsables de su programa en Canal 9 y que incluyó un tremendo exabrupto. Con el tiempo, ella misma parodió ese episodio en una aparición especial en la tira Son Amores, su regreso a la ficción.

A fines de 2011, Mirtha se alejó de América en medio de presiones políticas tras la victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner, y en 2012 volvió a la ficción con La Dueña, una historia protagonizada por ella junto a un elenco de lujo que salió al aire por Telefe, el único canal en el que le faltaba desembarcar, y donde llegó a tener picos de hasta 30 puntos de rating.

Leé más:

El íntimo pedido de Mirtha Legrand a su mamá que marcó su vida: “Queríamos tener nuestra personalidad”

MIRTHA REGRESA A ELTRECE Y EMPIEZA LA MEJOR ETAPA DE LOS ALMUERZOS

En 2013 regresó con sus almuerzos por América TV, pero solo por una temporada ya que en 2014 comenzó su nueva andadura en eltrece, que se extiende hasta la actualidad. En 2018 Mirtha festejó los primeros 50 años al aire de sus almuerzos con un programa especial en el que participaron infinidad de artistas.

A fines de ese año fue una de las pocas artistas convocadas a la Gala del Teatro Colón organizada por el expresidente Mauricio Macri con motivo de la recepción de los mandatarios invitados a la 13ra reunión del G20. Allí se codeó con Donald Trump y Vladimir Putin entre otros asistentes.

Mirtha Legrand con Mauricio Macri en la Casa Rosada (Foto: Captura)

Otro hito que marcó en 2018 es que La Chiqui batió dos récords para el libro Guinness: ser la presentadora activa de más edad del mundo y el otro por el medio siglo de duración de su programa Almorzando con Mirtha Legrand.

En agosto de 2019, a Mirtha le tocó presenciar la triste despedida de su hermano José Martínez Suárez, afamado director de cine. Su hermana Goldie, que falleció en 1° de mayo de 2020 en pleno aislamiento por Covid-19, razón por la que no pudo asistir a su funeral. Fue en esta época en la que fue reemplazada en la conducción de sus dos programas por su nieta Juana.

Recién se reintegró a la mesa en 2022, con una pequeña excepción en diciembre de 2021, y desde entonces conduce su ciclo de los sábados, que ya lleva casi 58 años al aire.

Leé más:

Mirtha Legrand brilló en la gala solidaria de Fundami en Mar del Plata

PREMIANDO A MIRTHA LEGRAND

A lo largo de su vida, Mirtha también ha recibido infinidad de premios como los Martín Fierro de Oro (1993), de Brillante (2016 y 2024), de Platino (2009) y Leyenda (2025). En 2007 fe distinguida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2022 recibió la Legión de Honor en la Embajada de Francia, un privilegio destinado a los extranjeros.

Video: Telefe

Además, la Chiqui fue distinguida en 2024 con un doctorado honoris causa de parte de la UBA y en 2025 fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación en el Palacio Libertad durante la puesta en escena de la obra Mirtha, el mito de José María Muscari.

Por todo esto, y mucho más, Mirtha llega a su cumpleaños número 99 convertida en una verdadera leyenda y más vigente y luchadora que nunca.

Leé más:

El gran festejo por los 50 años de Mirtha Legrand en la TV

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.