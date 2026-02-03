Desde antes de su estreno oficial, Astor, Piazzolla Eterno ya se perfilaba como uno de los grandes fenómenos culturales del 2026 con más de 20 mil entradas vendidas de manera anticipada. Y con la obra ya en cartel, Mirtha Legrand hizo su infaltable acto de presencia.

La Chiqui, que esta semana vuelve a grabar su programa en Buenos Aires con miras a su cumpleaños número 99, pudo comprobar en persona la enorme expectativa que despertaba este espectáculo basado en la figura del legendario compositor argentino que debutó el 24 de enero en el Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Astor, Piazzolla Eterno, es una experiencia artística de alto impacto, con una puesta en escena innovadora que combina música, danza y actuación para recorrer la vida y la obra de Astor Piazzolla.

MIRTHA LEGRAND VISITÓ ASTRO, PIAZZOLLA ETERNO, EL ESPECTÁCULO MÁS CONVOCANTE DEL VERANO

La propuesta es una coproducción con RGB Entertainment y cuenta con la puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, la dirección musical y los arreglos de Nicolás Guerschberg, y la dirección artística de Tato Fernández, tres referentes con amplia trayectoria en el teatro musical argentino.

El elenco está integrado por Natalia Cociuffo, Federico Llambí, Belén Pasqualini, Rodrigo Pedreira, Ignacio Pérez Cortés, Alejandra Perlusky, Alejandro Andrian y Victoria Rosario Galoto, quienes dan vida a un espectáculo que honrará el legado de Piazzolla con una mirada contemporánea y una estética nunca antes vista en ese escenario.

Mirtha Legrand fue a ver a Ricardo Darín y Andrea Pietra al teatro (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand, por su parte, viene de hacer temporada televisiva en Mar del Plata con una serie de especiales emitidos desde La Feliz, y con un horizonte que se perfila con una nueva temporada en eltrece de su clásico programa que ya lleva casi 58 años en el aire.

