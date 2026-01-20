La XXVI° edición de la Cena de Gala Solidaria de FUNDAMI se llevó a cabo el lunes 19 de enero en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, con una convocatoria récord y una recaudación total de $153.060.000, que será destinada íntegramente a las obras que la fundación desarrolla en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (HEIMI).

Más de 400 invitados participaron del tradicional evento solidario, que contó una vez más con la presencia de Mirtha Legrand, Madrina Honoraria de FUNDAMI, quien acompaña esta causa desde hace muchos años y volvió a demostrar su compromiso con la comunidad marplatense.

La conducción de la gala estuvo a cargo de Nequi Galotti y Julián La Bruna, quienes incentivaron las donaciones y destacaron la importancia del apoyo colectivo a la fundación. Durante la noche tomaron la palabra el Dr. Mariano Irigoin, Director Asociado del HEIMI (en representación del Dr. Hugo Casarsa), Mirtha Legrand y la Dra. Claudia Álvarez Argüelles, Vicepresidenta de FUNDAMI.

Claudia Álvarez Argüelles, Fátima Florez y Mirtha Legrand

Nequi Galloti y Julián Labruna

Alberto Martínez, papá del Dibu, junto a Laura

Fátima Florez

Fabián Medina Flores y Guillermina Moreno en la alfombra roja con Claudia Álvarez Argüelles

Claudia Álvarez Argüelles y Mirtha Legrand

En un clima de celebración, se destacó la inminente inauguración de la Residencia de Madres y de la sala de terapia ocupacional y kinesiología, uno de los proyectos más importantes impulsados por la entidad. “Hoy celebramos mucho más que una obra terminada. Celebramos lo tangible y lo intangible: los espacios que ya son realidad y el compromiso, la confianza y la empatía que hacen posible nuestro trabajo”, expresó Álvarez Argüelles.

La velada contó con shows artísticos, entre ellos la percusión de Pampas Bravas, el humor de Rodrigo Vagoneta, un espectáculo flamenco del grupo Alicante y un cierre con Fátima Florez, quien interpretó a Liza Minnelli en Chicago.

Entre los invitados se encontraban reconocidas figuras del espectáculo como Carlos Rotemberg, Diego Pérez y Ernesto Claudio, además de importantes grupos empresariales que colaboraron con la causa, entre ellos Cabrales, Coarsa, Havanna, H. Ledesma y Ripsa, junto a vecinos de la ciudad que participaron a través de la compra de mesas, rifas y donaciones.

Así fue la XXVI° edición de la Cena de Gala Solidaria de FUNDAMI en el Hotel Costa Galana

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Mirtha Legrand donó piezas únicas de su colección personal, entre ellas un brazalete, un colgante y una gargantilla utilizados en eventos y presentaciones. Además, confirmó que volverá a participar de la gala el próximo año, redoblando su compromiso con FUNDAMI.

También hubo una sorpresa especial por parte de integrantes de la Selección Argentina, ya que Cristian “Cuti” Romero, Thiago Almada y Julián Álvarez enviaron su saludo y se comprometieron a donar una camiseta firmada por todo el plantel al regreso de la Finalissima.

FUNDAMI tiene como misión transformar la experiencia hospitalaria de niños y madres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, un centro de referencia que recibe familias de toda la región.