Mirtha Legrand volvió a emocionar a todos en La Noche de Mirtha al compartir una anécdota íntima de su infancia que tuvo como protagonista a su mamá y a su inseparable hermana gemela, Goldy. En medio de la charla, la conductora abrió su corazón y recordó el pedido que ambas hicieron cuando eran chicas y que marcaría un antes y un después en sus vidas.

“Yo soy gemela como ustedes saben”, comenzó diciendo Mirtha, antes de relatar cómo eran sus primeros años junto a su hermana. “Nos vestían iguales y un día le dijimos a mamá: ‘Mirá, no queremos que nos vistan iguales, queremos tener nuestra personalidad’”, confesó la diva, ante la atenta mirada de sus invitados.

La conductora explicó que, hasta ese momento, todo las identificaba como un conjunto: “Porque si no éramos las mellizas, siempre con el gorrito, siempre las dos iguales”, recordó, dejando en claro que sentían la necesidad de diferenciarse, aún siendo tan parecidas.

“'Yo quiero vestirme distinto’”, fue el pedido concreto que, según contó Mirtha, le hicieron a su madre junto a Goldy, en una decisión que hablaba no solo de ropa, sino de identidad. Con la sinceridad que la caracteriza, la diva dejó entrever que ese deseo de marcar su propio camino estuvo presente desde muy temprana edad.

(With my hermana) nos vestían iguales y un día le dijimos a mamá: 'Mirá, no queremos que nos vistan iguales, queremos tener nuestra personalidad'".

Agustín “Rada” Aristarán fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y, fiel a su estilo, desató risas al revelar la increíble y divertida anécdota de cómo comenzó su camino en la magia, todo por culpa de un error de Papá Noel.

Durante la charla, Mirtha fue directo al hueso y le preguntó cómo había empezado con la magia. A lo que el actor se explayó: “Arranqué muy chico, por un error de Papá Noel. Se confundió de regalo”, contó Rada, despertando la curiosidad de todos en la mesa.

Ante la repregunta de la conductora sobre qué había pasado, el actor explicó: “Me dio una caja de magia. Yo había pedido un camioncito”.

El actor también contó que nació en Bahía Blanca y que, en ese momento, no había manera de estudiar magia formalmente: “Entonces estudiaba teatro, canto, actuación, danza, de todo un poco, música”, explicó.

Rada: "Arranqué muy chico, por un error de Papá Noel. Se confundió de regalo".

Esa mezcla terminó definiendo su identidad artística: “Soy un mago, pero en realidad hago más reír que magia”, detalló. Finalmente, Rada dejó en claro que ese camino inesperado lo llevó a donde está hoy: “Terminé siendo actor, que es lo que más estoy haciendo ahora”.