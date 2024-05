Este miércoles 15 de mayo se estrena la segunda temporada de C.H.U.E.C.O., la divertida sitcom que protagonizan Darío Barassi y Consuelo Duval y Agustín “Soy Rada” Aristarán, que habló con Ciudad Magazine sobre este trabajo.

El actor, que brilló en Matilda como la señorita Tronchatoro, y está a punto de salir a escena como Dewey en la versión teatral de Escuela de Rock (School of Rock), contó al detalle cómo es su participación en la serie de Disney+, donde le presta la voz al monito que cambia la vida de su familia adoptante para siempre.

Fotograma de C.H.U.E.C.O.

En esta segunda temporada, que consta de 12 episodios, la familia Gustozzi deberán tratar de mantener el secreto de C.H.U.E.C.O. a salvo mientras el invitado no para de hace travesuras, generando un sinfín de enredos.

AGUSTÍN “SOY RADA” ARISTARÁN CONTÓ CÓMO SERÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE C.H.U.E.C.O., QUE SE ESTRENA ESTE MIÉRCOLES

Ciudad: -Te quería preguntar cómo hacés para llevar todo al mismo tiempo porque tenés ficción, obras de teatro una tras otra, casi de corrido. Y eso requiere ensayos, viajes, una movilización bastante grande. ¿Lo tenés que planificar mucho o vas de un lado para el otro alocadamente?

Agustín Aristarán: -No, alocadamente no. Me reconozco un gran talento y es que soy muy ordenado. Tengo todo ordenado y tengo un gran equipo que también. Entonces mi agenda está muy ordenada: las prioridades están puestas donde van las prioridades y yo me dedico a lo que tengo que hacer que es ir a ensayar, aprender y ocuparme de las cosas que me tengo que ocupar. Antes me ocupaba de otro montón de cosas y ahí sí un poco más complicado.

C: -Claro, porque una persona que no está en el medio te ve en la TV, ahora no sé si estás haciendo Radahouse, pero pone Flow y encuentra un programa viejo, después sale y estás en las carteras de la calle Corrientes…

AA: -Y justo lo están empezando a dar en Canal 9 este lunes.

Fotograma de C.H.U.E.C.O.

C: - Y ahora estás promocionando la segunda temporada y queremos saber cómo llegaste a C.H.U.E.C.O. ¿Cómo cómo fue tu camino para llegar a ser la voz del monito?

AA: -Yo fui una de las voces las hienas del Rey León, la película “live action” del 2019 y yo ya antes venía trabajando de antes con Disney. Y me propusieron ser la voz y quien le pone vida a C.H.U.E.C.O., y por supuesto que no ni lo dudé. Disney, más un proyecto nuevo, más darle vida a un personaje nuevo de Disney… Me pareció que había que hacerlo sin lugar a dudas.

C: -¿La del Rey León fue tu primera experiencia haciendo una voz de personajes?

AA: -Sí muy loco muy, muy loco…

C: - Además creo que fue una de las películas más exitosas de 2019

AA: -Exacto, fue para la versión latina. Fue espectacular. La verdad es que fue hermosa esa experiencia.

C: - ¿Para hacer a C.H.U.E.C.O. te basaste en algún actor Así que hace voces de personajes? ¿Cómo le buscaste la vuelta?

AA: -Propuse, me puse a jugar en casa… Disney me dio mucha libertad también de poder proponer cuál era la voz y el espíritu del personaje, por supuesto con unos lineamientos que tenía la serie y ahí me embarqué a hacerlo.

C: - Vas probando hasta que sale algo que te gusta y después lo propones…

AA: -Propuse varios tipos de intenciones y fuimos por la primera. Como siempre, uno arranca con una, probás otras cosas, y volvimos a la primera.

C: -¿Cómo se hace un capítulo? Es decir, ¿vos estás detrás de cámara dándole la voz al personaje o se hace por postproducción?

AA: - La serie a mí me llega ya terminada, en un proceso de edición, no final, y ahí yo le pongo la voz a los momentos que necesitan, con el guion adelante. Y hay muchas cosas que yo cambio o que propongo en el momento porque entiendo que el chiste por ahí está mejor darlo vuelta, ir por otro lado, o decir otra cosa, y entonces también se vuelve a reeditar esa parte.

C: - Es todo un proceso creativo que sigue después del de filmado. ¿Tienen que rehacer alguna toma algo?

AA: -No retomar, pero sí remontar. Volver al montaje.

C: - Entonces no tenés ninguna interacción entonces con Darío Barassi, digamos, no repasan el guion. Casi ni te lo cruzas a Darío, solamente en las acciones de prensa.

AA: - Exacto. En las acciones de prensa y a veces voy a los rodajes para ir a ver un poco y ver cómo va la cuestión y demás. Pero, si no, no hay interacción. Si llegase a haber una tercera temporada, creo que lo haríamos de otra manera porque en un evento de prensa de la primera temporada hice un doblaje en vivo y nos dimos cuenta que hubo algo mágico que sucedió. Entonces hubo algo sí hubo algo muy loco de improvisación en el momento que creo que le podría sumar mucho a una tercera temporada.

C: - Es que tienen una gran química…

AA: -Sí, tenemos mucha química. Trabajamos en muchas cosas juntos, estuvimos en la obra musical Alladin hace unos años atrás, grabamos una serie que se llama Canelones que todavía no salió. Es sobre un cuento de Hernán Casciari que pronto va a salir. Laburamos mucho juntos.

Poster oficial de C.H.U.E.C.O.

C: -Ahora estás promocionando también la obra Escuela de rock. ¿Cómo haces para relajar de todo esto? Por lo que me contabas es que parece un tren tu vida porque tenés una forma de organizarte con personas que te van ayudando, pero tenés al mismo tiempo un montón de cosas que hacer.

AA: -Relajando en casa. Corto. Cuando puedo cortar. Corto. Vos decís ‘¡Uy C.H.U.E.C.O. y School of rock y demás! Yo a C.H.U.E.C.O. ya lo terminé de grabar hace seis meses atrás. Yo ahora solamente estoy viniendo a charlar acá con vos. Está bien, después de acá me voy a School of Rock porque tengo ensayo todo el día, y hoy hay presentación de grupo y toda la movida. Es verdad, son muchas cosas. Soy de Virgo, soy muy organizado y obsesivamente ordenado. Pero no vuelvo a repetir: soy muy organizado, tengo un gran equipo de laburo atrás, no estoy solo y atrás hay otro montón de gente que me ayuda a estar muy organizado y a ocuparme de lo que me tengo que ocupar.

C: -¿Planeas volver a la conducción de TV?

AA: - La verdad que no. No tengo intención. Solamente volvería a trabajar en televisión si el proyecto me seduce mucho. No trabajaría en televisión por trabajar en televisión. En realidad como cualquier otro lugar o plataforma: me tiene que seducir, me tiene que gustar, tiene que estar buenísimo y me tiene desafiar. Si y pasa alguna de esas, o todas, lo encaro. Y si no, sigo así que estoy superfeliz y ocupado.

