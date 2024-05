Agustín “Soy Rada” Aristarán se prepara para un protagónico que le calza perfecto: el de Dewey Finn, un músico que consigue una vacante en un colegio como profesor y logra formar una banda de rock con todos sus alumnos.

School of Rock, el musical, es la nueva gran apuesta de los productores y el equipo creativo de Matilda, obra que alcanzó más de 160.000 espectadores en Buenos Aires.

Esta versión adaptada al teatro de la icónica película estadounidense protagonizada por Jack Black llegará al Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 20 de junio, tras obtener un éxito rotundo en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea.

En una charla distendida con Ciudad, el actor, comediante, músico y mago comparte sus sensaciones a la hora de protagonizar un clásico cinematográfico que tocó el corazón de muchos a principios de la década del 2000.

- Felicitaciones, vas a estar protagonizando School of Rock acá en el Gran Rex.

ARA- Me da algo cuando me lo decís, pero muy feliz.

- Bueno, ¿cómo te sienta este personaje? Vos sos músico, o sea, toda tu vida tocaste instrumentos, cantaste, así que me imagino que te sienta bien...

ARA- Sí, lo amo, ya lo amo a Dewey. Estoy tocando mucho la guitarra, ensayando, cantando, actuando, estudiando letra. Básicamente hace un mes, hasta el día del estreno, 24-7 es School of Rock. En mi casa no se habla de otra cosa más que de School of Rock. Es monotemático.

- Venís de hacer un personaje como Tronchatoro el año pasado, que era quizás muy opuesto a esto. ¿Sentís que lo hicieron para vos este personaje?

ARA- Es más parecido a mí, ¿no? Tronchatoro fue una experiencia increíble, fue la vereda opuesta a lo que voy a hacer. Esto es una persona a la que voy a interpretar, es una persona buena, que quiere a los pibes, aunque igual un poco los usa, pero termina enamorándose del proyecto y de su banda, junto con los nenes.

Es una historia que todos conocen, casi a todo el mundo lo marcó de alguna manera a School of Rock. Es increíble. A él, que lo vi asomando la cabeza por atrás de la cámara (se refiere al realizador de Ciudad) y a vos también, obvio.

Es muy potente, la gente conoce la historia. Cuando vengan, van a flashear. Desde el más chiquito al más grande, van a flashear porque la apuesta es muy importante, es muy grande, los pibes tocan de verdad, hay dos orquestas.

Hay una orquesta abajo del escenario que hace la música todo el tiempo, y arriba están los nenes tocando también, además de todo el elenco de pibes. Es increíble lo que pasa.

- Además bailan, cantan...

ARA- Bailan, cantan, actúan, saltamos, damos piruetas en el aire, es una locura. Estoy entrenando mucho también, tocando la guitarra, pasando letra, cantando un montón y saliendo a correr mientras canto porque es una obra muy exigente. Para aguantar con la resistencia.

- ¿Y cómo te llevas con el elenco? ¿Los conocías a todos?

ARA- A Tripa lo conocía, es el único, y a Sofía Pachano porque nos encontramos una vez de pedo en Nueva York, y estuvimos un rato charlando, nada más.

A los niños sí, a muchos los conozco porque son muchos del elenco de Matilda.

Con todo el elenco pegamos onda automáticamente.

- Me imagino. Y bueno, a vos particularmente el rock te atraviesa, ¿no?, de una manera especial. ¿Hay algún momento de tu vida que puedas relacionar un poco con este proyecto? Algo que, no sé, empezaste a ensayar la obra y dijiste “bueno, esto me lleva a este momento de mi vida”... cuando empezaste a estudiar música, quizás...

ARA- Me lleva a cuando veía la película, o sea, me voy a un domingo en mi casa con mi hermano poniendo el VHS de Escuela de Rock. Y hay una cosa muy nostálgica también de ese momento, de mi adolescencia, de mi pre-adolescencia, adolescencia. Es muy flashero.

Yo cuando miro una película me meto en la historia mucho, y en esta fue como... “Mirá que increíble este loco lo que está haciendo”. Y hoy estar hablando con vos de que yo voy a ser de ese loco es muy flashero.

Me lleva a eso, me lleva también a las bandas de garage que tuve, a tocar en el garage de mi abuelo porque teníamos ganas de hacerlo, no porque queríamos tener mil reproducciones, veinte likes o vender discos. Lo hacíamos porque teníamos ganas de hacerlo, porque necesitábamos hacerlo internamente. A ese lugar me lleva.

- ¿Y alguna vez diste clases de música?

ARA- No, enseñado no. Enseñado no, sí había dado muchas clases de magia.

- Bueno, ¿y por qué motivo la gente no se puede perder esto?

ARA- Porque es el mejor espectáculo que van a ver en sus vidas. Y te lo juro que va a pasar.

Es increíble lo que van a ver. La producción, la puesta, el talento de los pibes, de las pibas, del ensamble, mis compañeros.

La historia está buenísima y de verdad van a salir con un mensaje muy potente. Pero con un espectáculo que nunca vieron.

Y me siento autorizado porque estuve en el anterior, que fue Matilda. Y fue el mejor espectáculo que hubo. Y este lo va a superar.

