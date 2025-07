La apuesta de eltrece para potenciar su streaming es muy grande, y como referente de la señal Fermín Bo (27) adelantó los detalles de la construcción de un estudio de última generación dentro de Artear, y quiénes son las nuevas figuras que se suman al equipo.

“La renovación es para la gente que nos mira siempre, que nos apoyó desde el minuto uno cuando arrancamos con Viernes Trece desde casa y ahora ver una programación que va de 13.30 a 9 de la noche, me recontra flashea. Hay estudio nuevo y todo. Se vienen figuras también”.

-Escuché por los pasillos que se vienen Gastón Dalmau, Charlotte Caniggia, Brenda Asnicar... ¿Te quedás? ¿O te mandan a la madrugada?

-¿Vos decís que me están corriendo?

Gastón Dalmau se suma al streaming de eltrece. (Foto: @gastondalmau)

-No sé, contámelo vos.

-No. Se tienen que ganar el derecho de piso. A vos Gastón te digo, a vos también te digo Enzo Aguilar, Charlotte y Brenda, ¡a pelear! Yo vengo a Artear hace 5 años ya, así que ojo. Ja.

El conductor de Viernes Trece habló a fondo con Ciudad.

Estamos muy contentos de que vengan y entusiasmados por nuevos contenidos que nunca salieron, yo creo que hay una diversidad en los programas que es fabulosa.

-¿Por ejemplo?

-El de Enzo y Charlotte, siento que va a ser un loco terrible. El de Gastón va a ser más también informativo y también me copa. Después venimos nosotros con Viernes Trece y cerramos con Domi Faena, va a estar buenísimo.

Charlotte Caniggia y Enzo Aguilar hacen Qué Tupé. (Foto: @eltreceprende).

-Estás al frente de Viernes Trece, ¿pero va a ir toda la semana? ¿Se vienen cambios?

-Es que la programación nueva va de lunes a jueves de 18 a 20 y los viernes vamos a ir con el súper Viernes Trece, que le vamos a meter condimentos picantes. No te lo podés perder, porque va a estar todo. En realidad, toda la familia de eltrece haciendo un super programa.

Esto Queda Acá, el show de Martu Bo, Mili Gesualdo, Luchi Maidana y Anny Bellicoso. (Foto: @estoquedaaca)

-Con Chopa, Juli Castro y tu hermano Fausto estaban re afilados. ¿Cómo se sintió el cambio completo de panel con la incorporación de Florencia Regidor, Hola soy Pablo, Fiorella Giménez y Agustina García?

-Tuvimos un cambio fuerte este año por proyectos personales de Juli y Chopa que no podían postergar. Porque fue la primera vez que venimos de lunes a viernes. Antes hacíamos tres veces por semana.

Ferbo, Juli Castro y Chopa Montoya arrancaron la segunda temporada de Viernes Trece / foto eltrece

Al principio me asusté, porque quedé yo solo de la vieja gestión. Pero hay una conexión tremenda en el equipo, y eso que llevamos tres meses de programa, pero cada vez se siente más.

Estamos en nuestro mejor momento. Y el público acompaña. Se re copó mal. Yo tenía miedo también de que la gente nos deje de ver porque cambiaba todo el programa.

Ferbo con sus compañeros de Viernes 13. (Foto: @@vierneseltrece)

LA FACETA DE PRODUCTOR TEATRAL Y AUDIOVISUAL DE FERBO

-¿Además sos productor teatral?

-Sí, además de producir todos los tres programas de eltrece, produzco en teatro a Juli Coria en Lo dejamos acá y hago El Show de Cami Jara. Y estoy muy entusiasmado con eso.

De hecho, me encantaría en algún momento poder llevar Viernes Trece al teatro porque es algo que me encanta.

Fermín Bo en Viernes 13. (Foto: @vierneseltrece)

Creo que el entretenimiento no solo tiene que ser por on demand o en vivo a través de streaming, sino también presencial. Tiene un condimento donde conectás con tu audiencia. Lo veo con Juli, con Cami, que la bancan la gente que la sigue.

Y son públicos totalmente diferentes lo que tiene uno y lo que tiene otra. Me encantaría en algún momento poder conectar con nuestro público que me encanta.

-¿Cómo saltaste de ser un influencer a empresario productor?

- Siempre fui muy emprendedor desde muy chico, muy apasionado por el entretenimiento. Y siempre tuve esa cuota de productor de mis proyectos.

El mismo Viernes Trece también lo produzco porque me gusta y me divierte y me siento cómodo con eso.

Entonces fue muy natural. Sí tuve que aprender muchas cosas del negocio del teatro que no conocía.

El Show de Cami Jara que produce Ferbo. (Foto: @zeratype_)

Por suerte Zeratype coproduce con RGB, que tienen todo el know-how y nosotros también le aportamos esa innovación que tienen las nuevas figuras.

Hace cinco años era impensado que un influencer llenara un teatro. Hoy sacan discos, están en programas, es increíble lo que evolucionó a eso y queremos acompañar ese proceso.

El Show de Juli Coria que produce Ferbo. (Foto: @zeratype_)

LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE FERBO

-¿Se terminó el romance con Domi Faena?

-Sí. Terminó la relación.

-¿Cómo es laburar con la chica con la que estuviste novio? Porque quizá se te acerque con el perfume de siempre, te mire a los ojos, te pida algo... Y una cosa es el corazón y el cerebro, pero otra es el cuerpo...

- No llegamos a ser novios con Domi. No es mi ex pero es lo más parecido a eso porque nunca estuve en pareja.

Tenía mucho miedo de que el proyecto termine por no poder diferenciar lo que es laburo con lo que es personal. Porque terminamos en un contexto en el cual nos seguían pasando cosas y no es que terminó todo mal.

Para eso estamos, el show de Domi Faena, Agus Agazzani y Eze Katz. (Foto: @domifaena)

Sino que al contrario, fue por una cuestión más de cuidarnos y preservar el cariño y la amistad que tenemos, porque es innegable. Compartimos grupos de amigos, porque no solo es hacer el programa, sino que estamos todo el día juntos. Lo estamos llevando muy bien.

-¿Sigue en pie lo de bailar pegadito a ella?

- Sí, ahora se viene una coreo en Viernes Trece que la hace Fio Giménez, donde vamos a bailar bachata y muy pegadito.

Voy a bailar con Domi y se me está complicando, no voy a mentir. Te confundís, te confundís todo el tiempo.

Domi Faena coqueteó al extremo con Ferbo, ¿a pesar de ser expareja?

-¿Aprovechaste que sos productor para volver a estar en zona de beso con Domi?

- No, te juro que no es que me aproveché de eso. Era algo que teníamos pendiente desde que empezó el programa, justo pasó esto y dijimos, “che no vamos a dejar a gamba a Fio jamás, vamos a hacer la coreo igual”.

Y también como para divertirnos nosotros. Ahora entiendo en la época del del Bailando...

-¿Hay beso final? ¿Ligás cachetazo?

-La bachata esta tiene una historia de amor, desamor, de búsqueda todo el tiempo. Fio lo que nos dijo es que el final está abierto. Puede haber beso o cachetazo.

Domi Faena. (Foto: @domifaena)

-¿Vos en qué plan estás?

-Tratando de ser fieles a lo que dijimos y lo que decidimos para preservar el vínculo. Y en este momento tratar también de bajar un cambio y decir, bueno, qué es lo que quiero yo también para mi vida.

-¿Qué es lo que querés?

-No lo sé. Cuando lo descubra te prometo que vengo y te lo cuento.

Ferbo. Foto: Movilpress

- ¿Te imaginás a los 35 años con dos hijos, un perro...?

-A mí me encantaría tener cinco hijos. Soy muy de la familia. Cuando se te vienen los 30 decís: “¿en qué momento?“. Porque quiero ser padre relativamente joven para poder disfrutar.

Pero lo que también me pasa es que nunca tuve pareja. Domi fue la primera vez que tuve una relación parecida a estar en pareja y se me despertaron un montón de cosas que no tenía. Siento que tengo que aprender también.

-¿Vivís solo?

-Vivo con mi mejor amigo, que es Fran Gómez, que termnó siendo mi cuñado. Es un quilombo familiar terrible. El año que viene me imagino viviendo solo. Mis dos hermanos están con dos amigos, porque Fausti y Juli Castro son un poco como Pedro Alfonso y Paula Chavez.

ASÍ SERÁ LA PROGRAMACIÓN DEL STREAMING DE ELTRECE

Desde el lunes 14 de julio a las 13:30,eltrece lanza una renovada programación digital bajo el sello eltrece prende, reafirmando su fuerte apuesta por el streaming y las nuevas audiencias.

Dos estrenos potentes se suman a una grilla en expansión —también disponible en eltrecetv.com— con más de ocho horas de contenido en vivo de lunes a jueves.

A las 15:00 debuta Qué Tupé, el nuevo ciclo de Enzo Aguilar y Charlotte Caniggia en el canal de YouTube de eltrece (14 M suscriptores), con humor, chispa y mucho “chismecito” para sacudir las tardes.

Guido Cone, Paula Pareto y Tomi Messi. (Foto: @eltreceprende)

Luego, a las 16:30, llega Se tenía que decir (STQD), con Gastón Dalmau y Brenda Asnicar, acompañados por Fausti Bó y Pauli Vetrano, en un espacio fresco y sin filtro que suma figuras como Paula Pareto, Tomi Messi y Guido Cone.

Esto queda acá, el programa de las “girlies”, cambia de horario y se agranda: desde las 13:30 con Luchi Maidana, Mili Gesualdo, Martu Bó y Anny Bellicoso.

Viernes Trece suma a Lara Gianina como columnista musical, y el divertido trío de Para eso estamos (Domi Faena, Agus Agazzani y Eze Katz) le pone humor al cierre de cada día.

Y los viernes, desde las 18:00, Super Viernes Trece ofrece invitados, juegos y sorpresas para cerrar la semana bien arriba.

Una propuesta fresca, diversa y con sello propio, que posiciona a eltrece prende como una de las plataformas más activas y potentes del streaming nacional.