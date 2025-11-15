Mirtha Legrand volvió a mostrar su costado más sensible y humano en la última emisión de La Noche de Mirtha. En un momento cargado de emoción, la diva recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su hermana gemela, Silvia “Goldy” Legrand, ocurrido en plena pandemia.

Mientras hablaba sobre el impacto que atravesaron tantas familias argentinas durante ese período, la conductora se emocionó al revivir su propia experiencia: “Mi hemana falleció en plena pandemia y yo la vi a través de un canal de televisión, a mi querida y amada Goldy“, expresó, tirando un beso al cielo para homenajearla.

“Vi que iba un carrito llevando el ataúd“, recordó con la voz entrecortada. Y cerró, a flor de piel: ”Y a lo lejos, a través de la televisión, la vi porque no pude asistir”,

Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena con un anuncio que hizo estallar de felicidad a sus seguidores. En pleno vivo de La Noche de Mirtha, la legendaria conductora confirmó que este verano estará nuevamente en Mar del Plata, retomando una tradición que sus fanáticos esperan cada temporada.

Con una sonrisa cómplice y ese brillo tan característico en los ojos, la Chiqui lanzó la noticia sin vueltas: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”, expresó, generando una ola de aplausos en el estudio.

Fiel a su estilo, también adelantó el lugar elegido para esta nueva etapa estival: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por su regreso a la icónica ciudad balnearia.