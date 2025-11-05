En el marco de su paso por la Gala solidaria del Hospital Rivadavia, Mirtha Legrand habló en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) la incorporación de Moria Casán a la pantalla de eltrece con su nuevo programa, La Mañana con Moria.

“Bienvenida sea Moria”, dijo la conductora de La Noche de Mirtha sobre la One y cuando le preguntaron si iría al programa de su colega, la Chiqui fue contundente con su respuesta: “No, no voy a otro programa”.

Mirtha Legrand en la gala del Hospital Rivadavia (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Es que ‘la lengua karateca’ desembarca en la televisión el próximo lunes 10 de noviembre a las 9 de la mañana junto a Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya.

EL INCÓMODO MOMENTO DE MARCELA TINAYRE CON LA PRENSA

En la gala a beneficio del Hospital Rivadia, Marcela Tinayre llegó con su madre, Mirtha Legrand, y vivió un incómodo momento cuando los cronistas le consultaron por los rumores de una pelea con Juana Viale, quien no estuvo presente en su cumpleaños.

“¿Estaba invitada Juana?“, le preguntaron y fue entonces cuando Marcela ironizó: ”No, no la invité, es mi hija y no la invité. Me están diciendo unos disparates uno atrás del otro, por favor, ni la voy a reemplazar (a Mirtha), ni estoy peleada con mi hija, todo es mentira”.

