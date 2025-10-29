Moria Casán no se guardó nada y, fiel a su estilo, habló a corazón abierto sobre la biopic que contará su vida y el papel fundamental que tendrá Sofía Gala en la serie. La diva se mostró impactada por la caracterización de su hija y no dudó en destacar el talento y la conexión especial que las une.

“Sofía va a ser dos partes mías de mi vida muy importantes. ¿Qué puedo decir? Que está impresionante. No la vi ni asistí a ninguna filmación porque no quiero y tampoco se puede demasiado, eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie”, dijo fascinada la One.

Sofía Gala será Moria en la biopic de la One (Foto: captura de eltrece).

Consultada sobre si Sofía le pidió consejos para encarnarla, Moria fue tajante: “No. Ella tuvo sus dudas en aceptar cuando se propusieron. Y el otro día me mandó una cosa muy hermosa... me dijo ´mamá, te amo, creo que estaba en tu panza y ahí empecé a actuar y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida’”.

LA EMOCIÓN DE MORIA CASÁN POR EL PAPEL DE SU HIJA SOFÍA EN SU BIOPIC

Moria Casán tendrá su propia biopic y Sofía Gala será quien la interpretará en dos momentos importantes de su vida. La conductora de La Mañana con Moria, programa que empieza en eltrece, se mostró orgullosa de su hija por su decisión de protagonizarla.

Moria Casán habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La diva recordó el momento en que supo que iba a ser madre: “Me parece que se estaba preparando desde la panza, porque yo me enteré que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria en El Nueve, así que todo pasó en un escenario”.

