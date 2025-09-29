Moria Casán desembarca en eltrece, anunció Matías Vázquez en Puro Show. “La propuesta es muy importante”, explicó el conductor del programa de espectáculos.

“Las negociaciones están muy avanzadas para que Moria Casán encabece un magazine por el trece”, detalló Matías.

Según el periodista, la Casán “está muy interesada con la propuesta que le hicieron”.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

La frase letal de Moria Casán sobre Marcelo Tinelli

En una entrevista con Implacables, Moria Casán habló de Marcelo Tinelli. “En cuanto a que lo detestan, lo detestan. No saben ya de dónde pegarle. No lo quieren mucho, eso lo noto”, dijo.

Moria Casán y Marcelo Tinelli. (Fotos: Captura América, eltrece)

Y agregó: “No sé por qué, pero no es una persona muy querida porque están pegándole siempre de todos lados, me da impresión”.