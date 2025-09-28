Moria Casán vivió una noche a pura emoción en la función de la obra Viuda e hijas, en la que actúa su hija, Sofía Gala Castiglione.

La diva se hizo presente en el teatro Multitabarís el sábado por la noche y no paró de reírse durante toda la función, regalándole un caluroso aplauso al elenco al caer el telón.

La pieza, dirigida por Héctor Díaz, cuenta con un destacado grupo de figuras integrado por Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala, Fernanda Callejón y Gonzalo Urtizberea.

Moria Casán fue a ver a Sofá Gala al teatro (Foto: gentileza @multiteatro)

En su visita, Moria se mostró cómplice con cada situación de la comedia y se fotografió con los actores tras bambalinas.

MORIA CASÁN APLAUDIÓ A SOFÍA GALA EN UNA FUNCIÓN DE VIUDA E HIJAS

Al finalizar el evento, La One fue a celebrar con su hija, con su nieto Dante y con Pato Galmarini el éxito de la obra, que por fin pudo presenciar debido a las agendas teatrales de ambas.

Foto: gentileza @multiteatro

Viuda e hijas se presenta de miércoles a domingo en el Multitabarís y se perfila como una de las comedias más atractivas de la temporada porteña. Con humor, picardía y un elenco de lujo, la obra ya convocó a cientos de espectadores.

