Sofía Gala está a punto de estrenar Viuda e Hijas, una comedia que promete risas, emoción y empoderamiento femenino.

El próximo 17 de septiembre, la actriz subirá al escenario del Multitabaris de la Ciudad de Buenos Aires junto a un elenco de lujo (Nora Cárpena, María Fernanda Callejón y María Valenzuela), en una obra que explora los enredos de una familia y la siempre polémica cuestión de la herencia.

En una charla íntima con este portal, la hija de Moria Casán desarrolló cómo vive este momento, el significado de compartir escenario con colegas de toda la vida y el desafío único de interpretar a su propia madre en una serie de ficción.

“El estreno es como un nacimiento”: la emoción de volver al teatro

—Sofía, estás en una comedia con otras tres mujeres, un elenco súper empoderado. ¿Cómo te sentís?

—Muy contenta, con mucha expectativa, como con cada estreno. Es como una especie de nacimiento y de culminación de un montón de meses y de tiempo de trabajo.

Me encanta compartir escenario con estas tres actrices, con Gonzalo (Urtizberea), y que me dirija Héctor (Díaz). La verdad es que es un elenco hermoso, donde me siento en familia y muy cómoda.

Los conozco a todos desde que soy muy chica, así que la energía que se vive en los ensayos y en el grupo es súper familiar.

“Crecí entre bambalinas”: la vida detrás del telón

—Ya que mencionás que los conocés desde chica, ¿cómo fue crecer en este mundo? ¿Cómo era acompañar a tu mamá a los ensayos y programas?

—Para mí fue natural, porque no conozco otra forma. Es la vida que me tocó. Así como hay chicos que acompañan a sus padres a otros trabajos, yo acompañé a mi mamá a hacer esto.

Siempre estuve tras bambalinas de los teatros, atrás de los canales de televisión o de las cámaras. Y se convirtió también en mi vocación. No sabría decirte cómo se siente porque no conozco otra cosa. Se siente bien.

El desafío de interpretar a Moria Casán: “Es casi terapia paga”

—Ahora vas a protagonizar la serie sobre tu mamá. Ella contó que para ella es surreal verte haciendo de ella misma y enamorándote de tu propio padre. ¿Cómo vivís esa experiencia?

—Para mí es una situación metafísica, muy única. No sé si pasó alguna vez en la historia que alguien haga de su madre, se tenga a sí misma y se enamore de su padre. Es casi terapia paga.

Pero creo que la terapia es justamente hacerlo, atravesarlo. Me siento muy privilegiada de poder vivir esto, más allá de representar al ícono que es mi madre.

Es ficcionar algo de mi vida, de cuando empiezo a existir yo también y por qué, el encuentro de mis padres…

Siempre teniendo en cuenta que esto es una ficción, no un documental. Somos tres actrices muy distintas (junto con Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la idea no es imitar, sino encontrar la esencia y la energía de Moria.

—¿La vas a imitar o vas a hacer tu propia versión?

—No, si quisieran que la imiten, hubieran elegido a imitadoras. Hay algo que te instala en Moria, pero no es mi idea imitarla.

Sí encontrar su esencia, pero desde lo que yo tengo para ofrecer. Creo que eso va a ser interesante de ver en las tres, cada una con su impronta.

—De tu mamá conocemos todas sus frases icónicas. ¿Vos con qué frase te definirías como artista?

—No puedo definirme como nada. Estoy en cambio constante y permanente. No soy la misma ni un mes, ni un año después, ni seré la misma mañana. Supongo que lo que más me define es la mutación y el cambio.

Familias, herencias y vínculos: la trama que nos atraviesa a todos

—La obra trata sobre una herencia que se tiene que repartir, con tu mamá, tu hermana (Fernanda Callejón) y María Valenzuela como la abogada. ¿Te pasó algo similar o cómo te atraviesa esta historia?

—Creo que lo que nos atraviesa es el tipo de historias familiares y vinculares. Todos tenemos familias disfuncionales.

Cada familia es un universo. Ahí está la identificación. Lo complejo de los vínculos, cómo los hermanos o las familias vienen del mismo lugar y se desarrollan diferente.

Y qué pasa cuando se encuentran, los choques, volverse a conectar… Creo que eso es lo que más va a acercar al público a la obra: el lado vincular, más allá de lo divertido que puede ser ver qué pasa cuando se pone la plata de por medio.

Todas las familias son un poco extrañas, y más cuando empiezan a suceder cosas extraordinarias en el medio, incluso con las miserias con las que te podés identificar.

Cuándo se estrena Viuda e hijas, la imperdible comedia con Nora Cárpena, Sofía Gala, María Fernanda Callejón y María Valenzuela.

El estreno será el 17 de septiembre en el Multitabarís, con funciones de miércoles a domingo.