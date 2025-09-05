Moria Casán sorprendió al público al lanzar junto a Netflix el primer spot oficial de su esperada biopic, acompañada por las tres actrices que la interpretarán en diferentes etapas de su vida: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione.

Fiel a su estilo irreverente, “La One” irrumpió en escena con una de sus frases más recordadas, “¿Quiénes son?”, antes de presentar a las protagonistas.

QUÉ DIJO MORIA SOBRE LAS ACTRICES QUE LA INTERPRETARÁN

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax, porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad. Le van a dar un vuelo absoluto a los personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”, expresó Casán.

Por su parte, Cecilia Roth destacó la magnitud del reto: “Es la primera vez que me proponen interpretar a alguien real, y encima es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. El desafío es no imitarla ni repetir sus gestos, sino descubrir su alma, su intimidad. Es un reto aterrador y fascinante a la vez”.

A su turno, Sofía Gala describió lo que significa para ella interpretar a su madre: “Para mí es un hecho metafísico, psicomágico, rarísimo y desafiante”.