Moria Casán abrió las puertas de su casa en Parque Leloir y mostró uno de los rincones más enigmáticos y energéticos de su hogar: un espacio de protección espiritual con duendes.

En esa esquinita, La One tiene luces tenues, estatuillas coloridas y símbolos místicos que conviven con decenas de duendes a los que la diva considera guardianes de su vida cotidiana.

En una entrevista exclusiva con Gente, Moria expresó sobre su santuario: “Bienvenidos a la revolución mágica de los duendes de la suerte”.

Así es el espacio de protección que Moria Casán tiene en su casa: “Revolución mágica de los duendes” | Créditos: Gentileza Revista Gente

Al mismo tiempo, confirmó que esta práctica la considera una mezcla de fe, espiritualidad y un componente personal: “No hago rituales, sigo mi intuición y mi conexión con el universo”.

MORIA CASÁN, ASESORADA POR LILIANA CHELLI

La One tiene ordenados a sus duendes de acuerdo a la energía que cada uno desprende y gestiona, todo según las sugerencias de la duendóloga Liliana Chelli.

La especialista, considerada una referente en el tema, sostiene que el lazo de Moria con los seres elementales no es casual. Explica que la diva posee una percepción extraordinaria que le permite conectar con estas energías con una naturalidad única.

“Mo supera a cualquier bruja”, sentencia la duendóloga, quien también destaca que los duendes funcionan como guardianes frente a la injusticia o la agresión, siempre que sean tratados con respeto.