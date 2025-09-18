Nacha Guevara no se guardó nada y apuntó directo contra la ola de biopics que invade la pantalla chica. En diálogo con Puro Show, la artista fue tajante sobre la posibilidad de ver su vida llevada a una serie.
“¿Se viene la serie de Nacha? ¿Te gustaría?“, le consultó el cronista y ella contestó: ”No sé, bueno… sí, me gustaría, es más, ya la tengo escrita hace mucho, como un libro. Pero está tan manoseado eso de las series, tan gastado...”.
“Están todos ahora con eso, hasta Susana (Giménez) aceptó, que antes no quería”, le comento el movilero y la artista fue más allá y cuestionó: “Qué rápido gastamos todo, ¿no? El público se agota rápido, se aburre enseguida y entonces tienen que inventar otra cosa y la verdad es que no se les ocurren muchas cosas“.
Lee más...
NACHA GUEVARA, SIN FILTRO: “NO VEO SERIES, NO ME INTERESAN”
Cuando le preguntaron si alguna vez se enganchó con alguna biopic, Nacha Guevara fue categórica: “No veo series, ninguna, no me interesa. Cuando miraste el reloj pasaron seis horas de tu vida mirando esas pelotudeces”.
La artista defendió el formato clásico de la televisión: “Puedo ver cosas interesantes, pero no me gustan las series. En el ida y vuelta, también se refirió a su respaldo a otras figuras del espectáculo: ”A Lali y Julieta Prandi siempre las apoyo, a todas, siempre hubo mujeres ejemplares".
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.