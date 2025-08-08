A través de sus redes sociales, Nacha Guevara expresó su apoyo a Julieta Prandi y Lali Espósito, quienes enfrentan situaciones profundamente difíciles en sus vidas personales y profesionales.

La actriz y cantante compartió un emotivo video en el que les envió un mensaje cargado de empatía y fuerza.

Conmovida por el proceso judicial que enfrenta Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi, Guevara destacó la valentía de la conductora.

“Julieta Prandi, con quien he compartido muchos momentos, es una mujer valiente y está atravesando un momento difícil. Aunque creo que va a obtener lo que desea y se merece, revivir episodios tan dolorosos no es agradable”, expresó. La sentencia del juicio se conocerá este viernes y genera gran expectativa.

Crédito: Instagram

NACHA GUEVARA SOBRE LALI ESPÓSITO

También tuvo palabras para Lali Espósito, luego de la amenaza de bomba en el estadio donde se presentaba en San Juan, como parte de su tour No vayas a atender cuando llama el demonio.

Nacha no solo mostró su apoyo, sino que compartió una advertencia basada en su experiencia: “Desgraciadamente, yo ya he pasado por ahí, por las amenazas y las bombas. Sé cómo empieza y sé cómo termina. Seamos prudentes. La vida vale más que todo”.

La publicación fue acompañada por una frase contundente en su cuenta de Instagram:“¡Mi más grande abrazo, fuerza y empatía para @jprandi y @lali! ¡Siempre del lado de ustedes!”