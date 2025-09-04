Este jueves, Pochi de Gossipeame contó en Puro Show cómo un actor de División Palermo y Envidiosa se animó a “chapear” con su estatus de “famoso” para poder entrar a un restaurante que está en tendencia en el barrio de Belgrano, donde la espera no baja de una hora.
“El otro día, un actor que ahora es muy famoso, está en el streaming, está en las mejores series…. Estaba con su paragüitas abajo de la lluvia esperando. Tiene novia. Yo no sabía que tenía novia”, anunció Marcia en la “venta” del chimento.
“El local de comida norteamericana ahora se hizo muy viral y todo el mundo está yendo”, explicó. “Estaba con su paragüitas y se cansó de esperar ahí al toque. Ponele que esperó unos 15 minutos”, dijo.
UN ACTOR DE DIVISIÓN PALERMO Y ENVIDIOSA TOMÓ UNA POLÉMICA DECISIÓN EN UN RESTAURANTE QUE LO DEJÓ MAL PARADO DELANTE DE LOS PRESENTES
“A mi me contaron que a veces hay dos horas de espera”, aclaró Pochi, que contó que Garabal “fue a ‘chapear’ para decir ‘che, sentame, mirá quién soy’”. “La gente odiada con Martín Garabal. Estaba todo el mundo re caliente con el pibe, al punto de que cuando se fue medio como que se lo dijeron”, agregó.
“No, la gente estaba como loca”, relató la panelista, que le dejó un consejo a Garabal por si se le ocurre ir otra vez al local: “La próxima vez, mínimamente llamá antes de ir al lugar. No lo hagas cuando están todos esperando como cualquier hijo de vecino”.
“El fue a quejarse de que estaba esperando. Si vos lo convocás al restaurante, lo primero que hace el famoso es entrar y ya tiene la mesa reservada”, señaló, mientras Pampito contó que cuando fue él, el local ya era viral en las redes sociales y tenía 16 mesas ocupadas delante de él.
