La preocupación por el estado de salud de Thiago Medina mantiene en vilo a su familia, amigos y también a sus excompañeros de Gran Hermano.

En Puro Show contaron cómo fue la llegada de Daniela Celis al hospital para recibir novedades sobre el padre de sus hijas Aimé y Laia, y sorprendió la compañía que eligió para transitar este momento.

“Chicos, acá vienen Daniela y Romina”, informó el cronista Wally al aire, confirmando que Celis llegó junto a Romina Uhrig, con quien compartió la casa más famosa del país y que se acercó a brindarle apoyo en este duro trance.

Visiblemente movilizada, Daniela no pudo ocultar la angustia y quebró en llanto ante las cámaras. Más allá de la incertidumbre y la gravedad del cuadro de Thiago, el gesto de Romina acompañando a Daniela fue muy comentado en el programa.

“Ahí te das cuenta quiénes son las personas que están en los momentos difíciles. Puede haber distanciamientos por cuestiones mediáticas, pero hoy están las amigas de verdad. Esto las volvió a unir”, cerraron en el piso.

SE CONOCIÓ EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA: CÓMO SIGUE SU ESTADO DE SALUD

Thiago Medina sigue siendo noticia y su estado de salud preocupa a sus seguidores. En Arriba Argentinos dieron a conocer el último parte médico emitido cerca de las 9 de la mañana, con detalles de cómo atraviesa estos días de internación.

Según informó el periodista José Fulugonio, el paciente permanece en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y con seguimiento del servicio de cirugía torácica.

La buena noticia es que se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución en la medicación suministrada respecto al parte de ayer: “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, detalló.

El documento también señala que se redujo la sedación y que durante el transcurso del día se llevará adelante una evaluación interdisciplinaria para analizar el estado de las fracturas costales.

De todas maneras, el pronóstico continúa siendo reservado y recién a las 18 horas se emitirá un nuevo parte médico oficial. La expectativa por la evolución de Thiago mantiene en vilo tanto a sus seres queridos como a sus fanáticos.