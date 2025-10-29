El martes por la noche, celebridades como Moria Casán, Yuyito González e Iliana Calabró dijeron presente en el Centro Costa Salguero en una experiencia inmersiva que reúne autos únicos y desde Ciudad te mostramos las fotos de sus looks para esta ocación.

Los famosos se sumaron a esta expo en la que pueden verse vehículos como el mítico De Lorean de “Volver al Futuro” o el Ford Escort de la Princesa Diana, entre ellos el Turco Naím, Maru Botana y Donato de Santis.

Moria, próxima a debutar en su programa de eltrece La Mañana con Moria, fue una de las que marcó tendencia en la noche porteña con su look total black con brillos, así como también Yuyito, conductora de Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), con sus transparencias.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN ÍCONOS SOBRE RUEDAS

Moria Casán en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Iliana Calabró y su pareja en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Iliana Calabró en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Maru Botana en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Yuyito González en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Donato De Santis en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

El Turco Naím en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.