Las redes sociales se revolucionaron este martes tras la difusión del primer video de Sofía Gala Castiglione interpretando a Moria Casán en la serie inspirada en la vida de “La One”.

En las imágenes, compartidas por PTC Recargado Rating y replicadas por Laura Ubfal, se la ve con una peluca negra con flequillo, un look excéntrico y una actitud que evoca fielmente el magnetismo de su madre. “Moria y Susana #SofíaGala”, escribió la periodista en su cuenta de X, acompañando el clip que se volvió viral en minutos.

Una serie que promete ser furor en NetflixLa esperada producción —aún sin fecha de estreno— recreará distintas etapas de la vida y carrera de Moria Casán, desde sus inicios como vedette hasta su consagración como ícono de la cultura popular argentina.

Además de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth también representarán a la diva en distintas etapas de su vida, un recurso narrativo que promete profundidad y dinamismo a la historia.

Crédito: X

La dirección está a cargo de Javier Van de Couter (Identidad perdida, La celebración) y la dirección de fotografía de Luciano Badaracco, lo que anticipa una puesta visual de alto nivel cinematográfico.

GRISELDA SICILIANI CONFIRMÓ EL INICIO DEL RODAJE

A través de sus redes sociales, Griselda Siciliani compartió la primera imagen oficial del rodaje: una claqueta con el nombre “La One”, confirmando así que la serie ya está en marcha.

Aparecieron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán. Crédito: Instagram

El proyecto, producido por Netflix y Thinkindot Audio, busca retratar no solo el brillo y los escándalos, sino también el lado más íntimo y emocional de Moria Casán, con un enfoque moderno y feminista.