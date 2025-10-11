Moria Casán volvió a conquistar las redes con su habitual mezcla de audacia y autenticidad. Sorprendió al publicar en su cuenta de X una fotografía de los años 80 en la que se la ve completamente desnuda, sobre un caballo y en una playa, sin ningún tipo de edición digital.

“Picture enviada por Héctor Maugeri. Revista Libre. Sin Photoshop”, escribió al compartir la imagen, que rápidamente se viralizó y la convirtió en tendencia.

La postal pertenece a una producción realizada hace más de cuatro décadas para la revista Libre y rescata uno de los momentos más icónicos de la carrera de Casán.

LA FOTO DE MORIA CASÁN DESNUDA Y SIN PHOTOSHOP

La foto fue recuperada por el periodista Héctor Maugeri, quien se la envió a la artista y la animó a publicarla. Fiel a su estilo provocador, Moria no dudó en compartirla con sus seguidores, reafirmando su mensaje de libertad, seguridad y amor propio.

Moria Casán volvió a ser tendencia tras compartir una foto al natural: “Sin photoshop y sin filtros” | Créditos: X @moria_casan

La imagen, tomada en plena época dorada del teatro de revistas, habría sido realizada en 1984, cuando Casán brillaba en los escenarios porteños y mantenía una relación con el humorista Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala.

En ese entonces, encabezaba la obra La mejor revista de la cuadra en el Teatro Estrella, uno de los grandes éxitos del género en la Avenida Corrientes.