Una vez más Valeria Mazza y Alejandro Gravier reunieron a famosos, empresarios y referentes de la moda para su tradicional gala solidaria, Palacio Duhau-Park Hyatt para celebrar la 18° edición del evento.

Con el objetivo de recaudar fondos para incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal en el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, causa de la cual es madrina, la modelo compartió la mesa central con Mirtha Legrand y Pampita.

Valeria Mazza con sus hijos y su marido (Foto: Movilpress)

Obvio, Valeria estuvo acompañada por sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, y Ciudad estuvo ahí.

Mirtha Legrand y Pampita se robaron las miradas y aplausos

Pampita, Mirtha Legrand y Valeria Mazza (Foto: Movilpress)

Entre las invitadas más destacadas estuvo Mirtha Legrand, que no se pierde ninguna edición de la gala y esta vez apostó por un conjunto de blusa con botones bijou y falda línea A de Iara, sumando pendientes y foulard a juego.

Pampita impactó con un vestido de satén, cuello halter y corte sirena, y se mostró inseparable de su pareja, el polista Martín Pepa. Ambos compartieron la mesa principal junto a los anfitriones y a Mirtha.

LAS FOTOS EXCLUSIVAS DE LA GALA DE VALERIA MAZZA

Las 3 generaciones. Foto: Movilpress

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Iván de Pineda y Valeria Mazza (Foto: Movilpress)

Forela Giménez y Cachete Sierra (Foto: Movilpress)

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrandi (Foto: Movilpress)