Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena con un anuncio que hizo estallar de felicidad a sus seguidores. En pleno vivo de La Noche de Mirtha, la legendaria conductora confirmó que este verano estará nuevamente en Mar del Plata, retomando una tradición que sus fanáticos esperan cada temporada.

Con una sonrisa cómplice y ese brillo tan característico en los ojos, la Chiqui lanzó la noticia sin vueltas: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”, expresó, generando una ola de aplausos en el estudio.

Fiel a su estilo, también adelantó el lugar elegido para esta nueva etapa estival: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por su regreso a la icónica ciudad balnearia.

Foto: Captura (eltrece)

MIRTHA LEGRAND SE EMOCIONÓ EN VIVO AL VER UNA SIGNIFICATIVA FOTO QUE LE LLEVÓ CRISTINA PÉREZ

Mirtha Legrand vivió un momento de pura emoción en la última emisión de La Noche de Mirtha luego de que Cristina Pérez, le llevara una imagen muy significativa que la conmovió hasta las lágrimas.

La periodista reveló que desde niña sentía una profunda admiración por “la Chiqui” y que incluso tenía una foto suya frente al televisor mientras miraba su programa: “Tengo una foto al lado del televisor porque yo, de chica, le hablaba a Mirtha desde el televisor”, contó Cristina, visiblemente emocionada.

Al ver la imagen, Mirtha no pudo contener su sorpresa ni su emoción: “Me dan ganas de llorar, me emociona”, expresó la diva conmovida, mientras Cristina le tomaba la mano.

Foto: Captura (eltrece)

El tierno momento despertó unas dulces palabras de la presentador a su invitada: “Te admiro mucho. Sos una número uno. Tenés una dicción perfecta y un lenguaje maravilloso”, le dijo, destacando la trayectoria y el talento de la exconductora de Telefe Noticias.