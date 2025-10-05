Este sábado, Mirtha Legrand hizo una apertura de su ciclo que tocó el corazón de todos los presentes. La legendaria conductora dedicó un sentido homenaje a su hermano, el recordado director de cine José Martínez Suárez, quien habría cumplido 100 años el 2 de octubre.

En el inicio de “La Noche de Mirtha”, la diva no pudo ocultar la emoción al hablar de su hermano. “José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años el jueves pasado", comenzó.

“Fue un gran director de cine argentino, guionista y productor, y sobre todo, mi amado hermano. Mi recuerdo para él… Para vos, Josecito”, expresó Mirtha, lanzando un beso al cielo y dejando en claro el profundo vínculo que los unía.

Mirtha Legrand no pudo resistir la emoción al recordar a su hermano cuando falleció en 2019 (Fotos: capturas eltrece)

MIRTHA LEGRAND HOMENAJEÓ A SU HERMANO EN UNA SEMANA CARGADA DE RECONOCIMIENTOS PARA ELLA

La figura de José Martínez Suárez marcó a fuego la historia del cine nacional. Su legado como realizador y guionista sigue vigente, y Mirtha lo recordó con palabras llenas de cariño y admiración.

El gesto de la conductora conmovió a los presentes en el estudio y a los televidentes, que acompañaron el momento con respeto y emoción mientras Mirtha les agradecía a todos ellos por su colaboración. “A ustedes todo mi amor y... hasta que Dios quiera”, cerró, antes de irse al corte.

La semana estuvo cargada de emociones para la diva. El lunes 29 de septiembre, durante la 53° edición de los Premios Martín Fierro, APTRA decidió homenajear a Mirtha Legrand con el premio a la Leyenda de la Televisión.

Nacho Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)

La ceremonia, conducida por Santiago del Moro, incluyó un video especial que repasó los primeros pasos de Mirtha en la pantalla chica. Al finalizar el video, todo el auditorio se puso de pie para aplaudir a Mirtha, mientras su familia la abrazaba en un instante cargado de emoción y reconocimiento.

