Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de actor, director y conductor Federico Bal, quien actualmente conduce Resto del Mundo en la pantalla de eltrece, y la abogada de Mauro Icardi y viuda de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio.

Los invitados de Mirtha Legrand de este sábado 4 de octubre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado el periodista de Gonzalo Aziz, la diputada y exministra de salud y extitular del PAMI Graciela Ocaña y el empresario hotelero Gabriel Oliveri.

LA EMOTIVA FOTO DE MIRTHA LEGRAND PARA HOMENAJEAR A DANIEL TINAYRE EN SU 115° CUMPLEAÑOS

Mirtha Legrand recordó a su gran amor, Daniel Tinayre, con una foto y un mensaje lleno de emoción. En el día en que el reconocido director y productor hubiera cumplido 115 años, la diva de los almuerzos compartió un sentido posteo en sus redes sociales.

“Hoy hubiera cumplido años mi marido, mi querido Daniel. Años inolvidables”, escribió Mirtha junto a un emoji de corazón blanco. La publicación estuvo acompañada de una foto vintage en la que se los ve sonrientes y abrazados, reflejando la unión que marcó toda una vida.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre (Foto: Instagram)

La historia de amor entre Mirtha Legrand y Daniel Tinayre comenzó el 24 de diciembre de 1945 en un set de filmación. Apenas dos meses después, la pareja anunció su compromiso,y el 18 de mayo de 1946 dieron el “sí” en la iglesia San Martín de Tours, en Palermo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.