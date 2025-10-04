El pasado 6 de septiembre, la televisión argentina fue testigo de un momento histórico: el reencuentro entre Nora Cárpena y Mirtha Legrand en La noche de Mirtha. La actriz regresó a la emblemática mesaza luego de dos décadas de distanciamiento, sorprendiendo al público y al ambiente artístico.

Durante su visita a Los Profesionales de Siempre, Cárpena relató cómo se produjo este acercamiento inesperado. “Fue de golpe, bastante de golpe. Nos veíamos en lo de (Carlos) Rottemberg y nos saludábamos fríamente, pero nada más”, confesó.

La actriz recordó que, con el paso de los años, la relación que alguna vez incluyó cenas y almuerzos compartidos se fue enfriando hasta quedar reducida a saludos protocolares.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Según Cárpena, el quiebre se produjo por frases que Mirtha Legrand no tomó bien: “Seguramente dije algo mal, o me equivoqué, porque ni me acuerdo. Lo cierto es que nunca pasó nada grave”.

Sin embargo, los roces se profundizaron en 2015, cuando Legrand asistió a una función de Mujeres de cenizas en Mar del Plata y aseguró que el éxito del público se debía a su presencia, comentario que no cayó bien en el elenco.

UNA RECONCILIACIÓN MUY ESPERADA

Pese a los desencuentros, este año llegó la ansiada tregua. En La noche de Mirtha, la conductora sorprendió al tomarle la mano a Cárpena y preguntarle con una sonrisa: “¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”. “Veinte años, más o menos”, respondió la actriz, cerrando así un largo capítulo de distancia.

La emoción fue evidente cuando Nora Cárpena, a sus 80 años, expresó: “Para mí es una alegría muy grande estar acá. Quiero que las cosas en mi vida sean en paz”. De inmediato, Mirtha reaccionó con asombro: “¿Vos cumpliste cuánto? ¡Estás espléndida!”. Entre risas y aplausos, ambas sellaron su reconciliación con complicidad y calidez.