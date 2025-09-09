Con más de 56 años en pantalla, Mirtha Legrand fue sorprendida por Nora Cárpena en su mesaza.
En un diálogo de la conductora de La Noche de Mirtha con Santi Maratea, la actriz se sacó una duda en pleno programa hablándole a su sobrina que estaba detrás de cámara.
Su inesperado gesto llamó la atención de La Chiqui, quien no tardó en comentárselo.
Mirtha Legrand sorprendida por el inesperado gesto de Nora Cárpena en su mesa
Mirtha Legrand: -Santi, ¿vos fuiste novio de Guillermina Valdés?
Santi Maratea: -Novio, novio no. Tuvimos un romance. Me enamoré. ¿Quién no? Es muy bonita. Es una muy buena persona y tiene mucha sabiduría.
Mirtha: -¿Y ahora tenés novia?
Maratea: -Sí.
Mirtha: -Ay, sí, lo dijiste antes. ¿Cómo se llama?
Maratea: -Belén. Me hacés poner colorado, Mirtha. ¿Decís que me case?
Mirtha: -Sí, casate. Si estás enamorado...
Maratea: -No, ahora, más adelante... Mi generación cuestionó mucho (esto del casamiento).
Mirtha: -Tu generación...
Maratea: -Sin embargo, estoy viendo que está volviendo ahora.
Nora Cárpena: -Yo tengo una nieta que se casa ahora. Muy pronto.
Maratea: -¿Qué edad tiene?
Cárpena: (Mira para el detrás de escena y le habla a su sobrina Milagros) -¿Cuántos años tiene tu hermana?
Milagros: -29.
Cárpena: -Tiene 29 años.
Mirtha: -Esto no se acostumbra, hablar con gente que está fuera del aire.
Cárpena: -¿No? (Se tapa la cara).
Mirtha: -Me llamó la atención.
Cárpena: -Perdón, perdón. Mirá lo cómoda que estoy que hablo como si estuviera en mi casa.
Mirtha: -No te crítico, me llamó la atención, nada más.
