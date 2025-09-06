Mirtha Legrand estuvo acompañada el sábado 6 de septiembre en La Noche de Mirtha por Nora Cárpena, Diego Sehinkman, Santi Maratea, Mora Godoy y Luciano Cáceres, a quién sorprendió con una pregunta sobre su ex, Gloria Carrá, con quien tuvo a su hija Amelia, y actualmente tienen un vínculo conflictivo.

“Tengo una hija de 15, Amelia Manola, le puse yo ese nombre y no le gusta nada ahora, de chiquita sí le gustaba. Es una hija compañera hermosa, artista también, estudia muchísimo, va a un secundario con danza, y después estudia canto, comedia musical", comentó.

Luciano Cáceres y Nora Cárpena en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“¿Vive con vos o con la mamá?" , le consultó luego la conductora de eltrece y el actor contestó contundente: “Vive con los dos”. Entonces, fiel a su estilo, Mirtha lanzó sin filtros: “¿Te llevás bien con tu ex?”. A lo que Luciano respondió sincero: “A veces sí, a veces no, como todas las relaciones, pero la prioridad es Amelia”.

Mirtha Legrand en su mesaza (Foto: captura de eltrece).

MIRTHA LEGRAND BRILLÓ CON SU LOOK PARA LA MESAZA DEL SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

Mirtha Legrand se lució una vez más con su look en La Noche de Mirtha y en esta oportunidad, el sábado 6 de septiembre, lució un impactante vestido celeste de Claudio Cosano.

“Miren qué bonito vestido que tengo hoy, es un vestido agua marina bordado con cristales y plumas, es de Claudio Cosano. Miren los anillos que lindos, es un arma de defensa y los aros preciosos también”, detalló la conductora deeltrece.

El look de Mirtha Legrand del sábado 6 de septiembre (Foto: captura de eltrece).

