El viernes por la noche, el público presente en el Teatro Broadway vivió un icónico momento en el show de Raúl Lavié, 88 de Honrar la Vida, con la presencia de Mirtha Legrand.

Además de disfrutar de los grandes temas de la carrera del cantante, quien estuvo acompañado por su familia, y de la participación del folclore y tango de Pampas Bravas, la gente fue testigo del momento en que sorprendieron al protagonista con una torta por sus 88 cumpleaños.

La conductora de La Noche de Mirtha también le dedicó unas palabras al músico y todo fue aplausos y ovación: "Es una cosa que no se puede olvidar. Estás más joven que nunca, te acordás de las canciones, re acordás de la gente, todo el equipo maravilloso realmente”.

Mirtha Legrand en el show de Raúl Lavie, 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

“Qué noche, me alegra muchísimo. Yo estuve grabando hasta hace un rato y me vine de lejos, no me lo quería perder, ya la otra vez no pude venir, así que felicidades. Es una maravilla, tu voz está mejor que nunca”, expresó la Chiqui emocionada.

LAS FOTOS DEL SHOW DE RAÚL LAVIE, 88 DE HORRAR LA VIDA, CON LA PRESENCIA DE MIRTHA LEGRAND

Raúl Lavié en su show 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

Raúl Lavie en su show 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

Raúl Lavie en su show 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

Raúl Lavie y su esposa en su show 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

Raúl Lavie en su show 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el show de Raúl Lavie, 88 Años de Honrrar la Vida (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.