Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa un dolor inmenso: tras la muerte de su pareja Luciano Ojeda, en mayo, ahora enfrenta la pérdida de su representante y amiga Marita, quien también trabajaba con Daniel Agostini.

La cantante habló con Ciudad.com y reveló su desgarro por estas dos pérdidas casi simultáneas que marcaron su vida personal y profesional.

En diálogo con este portal, Gladys expresó con crudeza su tristeza:

“Murió mi representante, que también era de él. Estoy destruida. Casi junto con mi amor la re lucharon a esta maldita enfermedad. Mi Marita y mi Luciano fueron amigos y siempre hablábamos en las giras de sus tratamientos. Empezaron juntos la enfermedad, la misma edad, todo igual, y se fueron casi juntos… Mis dos pilares: mi gran amor y mi mejor amiga y representante. No hay consuelo para mí”.

Dos pérdidas irreparables en poco tiempo

La artista ya había conmovido al público en mayo con un sentido mensaje tras la muerte de su compañero sentimental, a quien llamaba con ternura “mi capitán, mi soldado”.

Ahora, el destino la enfrenta a un nuevo golpe que la deja sin otra figura clave en su vida personal y profesional.

Gladys La Bomba Tucumana despidió a María de los Ángeles Trincavelli, su ex representante, tras su fallecimiento (Foto: captura de Instagram).

Foto: Instagram.

El apoyo de Daniel Agostini

En medio de esta dura situación, Daniel Agostini, también referente de la movida tropical, se mostró cerca de Gladys.

Ambos fueron vistos en el Hospital Británico en los últimos días, acompañando a Marita durante su internación.

La cantante agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, aunque admitió que el dolor es tan profundo que resulta difícil encontrar alivio:

“Se fueron casi juntos… no hay consuelo para mí”.