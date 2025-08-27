La partida de María de los Ángeles “Marita” Trincavelli dejó un vacío inmenso en la vida de dos de los referentes más importantes de la movida tropical argentina. Tanto Daniel Agostini como Gladys la Bomba Tucumana usaron sus redes sociales para despedir a quien supo ser su representante y amiga con palabras cargadas de emoción.

El primero en confirmar la triste noticia fue el cantante, quien compartió un conmovedor texto en sus historias de Instagram: “Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’”.

“En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”, escribió el artista y su hijo con Nazarena Vélez, Chino Agostini, también se sumó al homenaje: “Gracias Mari por cada palabra de aliento que me diste. Cada consejo y cada abrazo”.

Daniel Agostini despidió a María de los Ángeles Trincavelli, su ex representante, tras su fallecimiento (Foto: captura de Instagram).

Abogada de profesión, Trincavelli se desempeñó durante años como representante de artistas, logrando vínculos estrechos tanto en lo laboral como en lo personal. En su Instagram personal, solía compartir reflexiones y frases cargadas de espiritualidad.

LA DESPEDIDA DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA A SU EXREPRESENTANTE

Gladys La Bomba Tucumana también expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram: “¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte. Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos”.

Gladys La Bomba Tucumana despidió a María de los Ángeles Trincavelli, su ex representante, tras su fallecimiento (Foto: captura de Instagram).

“Sos mi amigacha, como decías vos… Me dejaste rota, mi Mary, fuiste la mejor amiga y la número uno como representante. Te voy a extrañar muchísimo... volá alto, amiga, que te espera mi amor Luciano, tu amigo también”, cerró la cantante haciendo también referencia a la reciente muerte de su pareja, Luciano Ojeda.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.