Flavio Mendoza generó revuelo con su comentario sobre el cuerpo de Nazarena Vélez en su paso por un stream de Olga.

En LAM comenzaron con el clip de dicho momento y la panelista, conductora momentánea del programa porque Ángel de Brito está de vacaciones, le respondió en vivo.

Foto: captura del stream de Olga.

¿FLAVIO MENDOZA TRATO DE GORDA A NAZARENA VÉLEZ?

Migue Granados: -¿Tenés buena onda con Nazarena?

Flavio Mendoza: -Sí, tengo la mejor.

Migue: -Bueno, entonces, Nazarena y vos (hacen el aquadance).

Flavio: -Ay, no, pero Naza está más grandota, no la voy a poder levantar. Me va a romper todo. Pero, bueno, hacemos un adagio sutil. Está más grandota y para una rodilla como la mía, infiltrada, levantar más kilos, no me lo banco.

Foto: captura de pantalla de LAM, América.

QUÉ DIJO NAZARENA VÉLEZ LUEGO DE QUE FLAVIO MENDOZA DIJERA QUE ESTÁ “GRANDOTA”

Nazarena Vélez: -¿Arrancamos el programa diciéndome gorda? Esto a Ángel no se lo hacen. A Yanina tampoco.

Matilda Blanco: -No se atreven.

Juli Argenta: -Estás divina, Naza.

Naza: -Igual, Flavio, tiene razón.

Matilda: -Estás diosa.

Marcela Feudale: -No le des bola. A esta altura del partido, no tiene razón con lo que está diciendo.

Matilda: -No tiene razón, y “ella” está vieja.

Nazarena: -¿Cómo vieja? ¿Flavio? No, está muy bien.

Marcela: -Él hay cosas que ya no puede hacer, más allá de tu peso. Su cuerpo no responde de la misma manera.

Naza: -Tiene razón, con el culo tremendo que tengo. Lo quiero.

Foto: captura de pantalla de LAM, América.

LA ACLARACIÓN DE FLAVIO MENDOZA A NAZARENA VÉLEZ

Minutos más tarde, Flavio Mendoza le mandó un mensaje a Adabel Guerrero y aclaró sus dichos sobre Vélez.

“Decile a Naza que si pensó que dije eso por gorda, nada que ver. Grandota no es gorda. Yo con mis lesiones no lo podría hacer”, leyó en vivo la bailarina.

Lejos de ofenderse, Nazarena le constó: “No me molesta. Sé que no me lo dijo de mala leche. Es verdad, en los trucos tenés que tener una partner más chiquitita”.

