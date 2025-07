Pese a estar distanciada de Nazarena Vélez, Georgina Barbarossa le mandó un audio de WhastApp a Ángel de Brito para solidarizarse con su colega, quien rompió en llanto tras el reclamo económico que le hizo Evelyn von Brocke.

La panelista le reclamó a la productora teatral un pago pendiente de la época que trabajaron juntas en Los Grimaldi.

Georgina se hizo eco de las lágrimas de Nazarena y rompió el silencio en LAM.

GEORGINA BARBAROSSA BANCÓ A NAZARENA VÉLEZ PESE A SU DISTANCIAMIENTO

“Estoy viendo y sinceramente me parece re injusto porque Nazarena no le debe un peso a nadie y se rompió el alma haciendo gira por todo el país para pagar las deudas”, comenzó diciendo la conductora de A la Barbarossa en el audio que reprodujo Ángel de Brito.

Y continuó: “Trabajó como una bestia para pagar las deudas. Porque ya sabemos todos lo que pasó con Fabián, que fue una tristeza para Nazarena y para todos los que queríamos muchísimo a Nazarena, a toda la familia, y a todos los que queríamos muchísimo a Fabián”.

“Entonces, hacer esto después de 10 años, 12 años, me parece de cuarta, me parece de cuarta. Porque Nazarena es una persona honesta, no le ve un peso a nadie”, concluyó Georgina Barbarossa, bancando a Nazarena Vélez y cuestionando el accionar de Evelyn Von Brocke.

POR QUÉ LA AMISTAD DE NAZARENA VÉLEZ Y GEORGINA BARBAROSSA LLEGÓ A SU FINAL EN 2022

La pelea entre Georgina Barbarossa y Nazarena Vélez comenzó por diferencias en un proyecto laboral. Vélez sintió que su colega no la apoyó ni la acompañó como esperaba, a pocos meses del suicidio de Fabián Rodríguez, en 2022.

Barbarossa priorizó cerrar un contrato para una novela en lugar de hacer teatro con Nazarena.

En ese entonces, las figuras estaban trabajando en Los Grimaldi y Georgina decidió no hacer la gira.

