En medio de un tenso cruce al aire, Nazarena Vélez perdió la paciencia y fulminó a Evelyn von Brocke por un viejo reclamo económico.

Todo comenzó cuando la panelista de Los Profesionales llamó al programa que conduce Ángel de Brito por América para hablar del dinero que le adeudaría Nazarena, a más de una década de haber trabajado juntas en Los Grimaldi.

Ante esto, la angelita no dudó en cruzar a Evelyn en vivo: “Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tenés un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina y te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. De verdad, me parecés mala leche", disparó, visiblemente enojada.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Von Brocke tomó la palabra: “Vos deberías haber tenido la empatía de que una persona...”, dijo. Sin embargo, la actriz la interrumpió y le contestó, furiosa: “Pero chupa... las tet..., pelot... ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y estaba rota, ¿no te das cuenta?“.

“¿Vos querés que yo vaya a pagar otra vez algo que ya había pagado? ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿¡Que yo tenga empatía con vos?! ¿De verdad? Por dos bolos de mier...”, cerró la mamá de Barbie Vélez, con lágrimas en los ojos. A lo que el conductor prefirió dar por terminada la conversación.

TREMENDO RELATO DE NAZARENA VÉLEZ SOBRE SU TENSO ENCUENTRO CON FLOR DE LA VE

Luego de estar varios años enfrentadas y enemistadas, Nazarena Vélez dio a conocer detalles del incómodo momento que vivió (en agosto de 2024) al encontrarse cara a cara a Florencia de la Ve en un restaurante.

Así lo dio a conocer la propia panelista de LAM: “Yo estaba de espaldas y ella (por Flor) siguió de largo, se arrepintió porque sabía que iba a quedar como el ort…, retrocedió y la abrazó a Gladys Florimonte que estaba conmigo”, comenzó diciendo Nazarena en vivo.

“Se pusieron a hablar ellas y yo la miraba fijo. Ella tenía 15 años. Mirame, ¿qué sos, cag…? ¿Por qué no me cruzó la mirada?”, agregó. Y cerró, tajante y entre risas: “Si querés no me saludes, mírame y seguí. Si te vas a hacer la mala, hacete bien la mala. Yo la miraba y decía ‘mirame, mirame’”.

