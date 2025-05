Nazarena Vélez confesó en la mesa de Mirtha Legrand el sábado por la noche que se casó por cuarta vez después de quedar viuda de Fabián Rodríguez y reveló por qué lo oculta.

"¿Cuántas veces te casaste, Naza?" , indagó la conductora de La Noche de Mirtha y fue entonces cuando contó: “Ay, Mirta. Tres veces, con los padres de mis hijos, y una en Las Vegas que no la cuento porque no estaba bien psicológicamente”.

“Esas cosas que uno hace, esas pavadas que hace... pero tres veces me casé y con los tres padres de mis hijos”. Luego, la Chiqui le consultó si su relación con Santiago Caamaño es definitiva y ella contestó: “Este es el definitivo”.

“¿Y lo recomendás al casamiento?" , interrumpió Roberto Moldavski y la panelista de LAM dijo: “Yo creo en el amor, me gusta festejarlo, me parece que si estás enamorado y te gusta festejarlo en la unión, no cambia nada. Yo lo tomo como una fiesta”.

“Lo de las Vegas, no lo puedo creer, se casó por cuarta vez pero no lo quiere decir”, volvió al tema Marcelo de Bellis y Nazarena detalló: “Fue después de Fabián, pero ¿viste cuando haces pavadas? Pobre, divino, amoroso el chico, pero yo no estaba bien”.

“Estoy muy enamorada del Bocha, es un gran padre sin ser padre, es maravilloso con mi hijo Tiago, ha ocupado un lugar de la figura paterna muy hermosa, que a mí me conmueve. Así que si me decís que si voy a estar toda la vida, me encantaría”, cerró Vélez.

EL FLAMANTE LOOK DE MIRTHA LEGRAND PARA LA MESAZA DEL SÁBADO 3 DE MAYO

Como todos los sábados, Mirtha Legrand deslumbró con su look para el programa que conduce por eltrece. “Miren que bonito el vestido que tengo hoy, es una alhaja, está bordado en paillette y cristales plateados, es de Claudio Cosano”.

La conductora de La Noche de Mirtha estuvo acompañada este sábado por la panelista, Nazarena Vélez, los actores Roberto Moldavsky, Marcelo de Bellis, el periodista deportivo Gabriel Anello y el analista y asesor financiero Claudio Zuchovicki.

