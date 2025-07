Nazarena Vélez sorprendió en LAM con un sincericidio sin filtros en pleno cruce con Yanina Latorre.

“Yo he hecho echar gente”, lanzó la actriz y productora, descolocando a sus compañeras.

¿El contexto? Nazarena opinó de la arremetida de Fernanda Iglesias contra Yanina e intentó comprender a la panelista de Puro Show. Incluso, justificarla: “Estaba enojada”.

Lejos de coincidir, las “angelitas” mantuvieron una acalorada discusión al aire, que Vélez coronó al revelar que ha pedido que despidan a alguna compañera de trabajo porque no se llevaban bien.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

EL PICANTE IDA Y VUELTA DE NAZARENA VÉLEZ Y YANINA LATORRE EN LAM

Nazarena: -Estaba enojada... Fernanda te tiró con un cuerno…

Yanina: -No es que tiró un cuerno nada más, empezó a amenazar, y dijo “disfruten, me voy a vengar”.

Nazarena: -Todo eso te lo tomo.

Yanina: -Ella misma se inmoló sola. Lo tiró para que sufra. A lo sumo, que me desmienta.

Nazarena: -Ella dijo que te lo dijo mil veces...

Yanina: -Bueno, dale la razón.

Nazarena: -No, dejame pensar distinto... Lo que hizo fue porque estaba enojada.

Yanina: -¿El enojo te habilita a joder gente? No entiendo.

Nazarena: -Depende, depende de tu carácter... Yo he hecho echar gente.

Yanina: -No habla bien de vos.

Nazarena: -Si vos me estás jodiendo la vida, si es “sos vos o yo”, te vas vos.

Yanina: -Por ahí sos parecida a Fernanda y yo pienso distinto.

Nazarena: -No. Si yo siento que vos me querés todo el tiempo perjudicar, por ejemplo acá en LAM, en algún momento le voy a decir a Ángel, “listo, me voy, que se quede Yanina o...”.

Yanina: -No, yo no trabajo así. Acá me he peleado con todo el mundo y jamás le dije a Ángel me voy. Y mirá que estuve un año entero peleando con Graciele Alfano, de una manera que era insoportable, y nunca le dije “¿es ella o yo?”. Y me lo hizo padecer.

Nazarena: -Vos sos más buena que yo. Yo soy más mierda.

