Yanina Latorre sostuvo que no tiene una relación de pareja abierta con Diego Latorre, pero dejó en claro que tienen sus acuerdos, tras 31 años de amor.

El marco de su declaración fue en plena respuesta a Fernanda Iglesias, quien aseguró que Diego le fue infiel a Yanina con una mujer que conoce desde la adolescencia.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

YANINA LATORRE, ¿TIENE UNA PAREJA ABIERTA CON DIEGO TRAS EL RUMOR DE INFIDELIDAD?

“Cada uno se entiende con el marido como quiere. Después de 30 años de casados, la vida es una familia armónica, un compañerismo. Yo hago, vos hacés. Y no estoy hablando de una pareja abierta. Cada uno vive como puede”, dijo la panelista en LAM.

Seria, Yanina continuó: “Para mí es mucho más importante el viaje, el compañerismo, la charla. Hay cosas que no mirás, que te hacés la boluda, que se hace el boludo. Son 31 años, tengo 56. La vida no es una utopía”.

“Cada uno se entiende como quiere con el marido. Ella no decide cómo seguimos. Cada uno pacta acuerdos. Y esto lo voy a seguir diciendo, que me diga algo que haya hecho yo. En esta no hice nada”, afirmó Latorre.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.