Yanina Latorre rompió el silencio tras el nuevo escándalo que involucra a Diego Latorre y conmovió al contar cómo afectaron a sus hijos y a su madre, Dora los posteos de Fernanda Iglesias, quien sugirió que el exfutbolista tendría un presunto affaire con un amor de su adolescencia

La panelista de LAM respondió con firmeza: “Cuando empezó todo esto dije, bueno, por ahí se pasó dos pueblos el sábado, está bien, por ahí uno recapacita. Hay gente que te dice, no está bien, está enferma. Yo creo que la maldad no tiene nada que ver con la enfermedad”, expresó visiblemente molesta.

(Foto: Instagram @yanilatorre)

La conductora hizo foco en el sufrimiento de su entorno íntimo: “Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro y empiezo a sentir que mis hijos están acosados. Y me voy a quedar con los mensajes de mis hijos”.

Leé más:

Lola Latorre, angustiada por los rumores de infidelidad de Diego, llamó a Ángel de Brito para saber la verdad

EL MENSAJE DEL HIJO DE YANINA LATORRE QUE LA HIZO LLORAR EN MEDIO DEL DURO MOMENTO CON SU MARIDO

En medio del dolor familiar, Dieguito Latorre, de 22 años, le envió un mensaje a su madre que la hizo llorar. “Yo con mi hijo no hablé de este tema porque mi hijo es para adentro. Lo vi sufriendo. (...) Me pone: ‘Te amo, mamá, sos lo máximo, de verdad. Sos lo mejor que me pasó en la vida’. Y yo me quedo con eso”, contó.

Yanina fue categórica: “Lo mejor que hice fue criarlos. Y yo no le puedo permitir a nadie que acose y extorsione a mis hijos. Juguemos el mismo juego. Porque si no, nos convertimos en extorsionadores seriales”.

Yanina y Diego Latorre (Foto: captura América TV)

La panelista también deslizó una crítica sobre otras internas: “Marixa estaba enojada conmigo porque le llevaron mal el cuento. Pero vino de frente. No se la agarró con Lola o Dieguito. No hay derecho a hacer esas cosas”.

Leé más:

Yanina Latorre enfrentó las versiones de infidelidad y fulminó a Fernanda Iglesias

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.