Fernanda Iglesias miró a cámara en Puro Show y reveló por qué está furiosa con Yanina Latorre.

“Estoy harta de que diga mentiras sobre mi y que me haga quedar como que estoy desencajada, loca y mala compañera”, expuso la panelista de eltrece, tras arremeter contra su colega exponiendo una presunta infidelidad de Diego Latorre.

“Un montón de veces dijo cosas sobre mí que no eran ciertas. A ella le encanta decir que Lanata estaba enojado conmigo y eso es mentira”, continuó Fernanda, hasta que Pampito le pidió que puntualice qué le enojó ahora de Yanina.

FERNANDA IGLESIAS REVELÓ EL VERDADERO MOTIVO DE SU FURIA CONTRA YANINA LATORRE

“Yo había quedado bien con ella, miraba su programa, le mandaba mensajes y me gustaba la situación de llevarme bien con ella, pero el viernes pasado se peleó con Marixa por el tema de la conducción de LAM y entré yo a cuadro y me empezó a matar con Pepe Ochoa”, contextualizó Iglesias.

Acto seguido hizo un punteo de hechos que le molestaron de Yanina, por el cual optó por exponer la supuesta infidelidad de Diego Latorre.

“Dijo que yo pateé una puerta, que la molestaba a Damasia Ochoa, que me metía en el camarín y hacía pis con la puesta abierta, que me peleé a los gritos con Maite, que es mi amiga y la amo”, señaló la periodista, indignada.

“No hablé con Yanina por privado porque me cansé. Llegué a mi límite. Me harté”, argumentó Fernanda.

Y apuntó sobre los audios que filtró de la presunta amante de Diego Latorre: “Yo le iba a contar a Yanina que habían caído en mis manos los mensajes de esta señora. Después decidí que no se lo iba a decir y me superó el enojo”.

Sobre el hecho de publicarlos, Fernanda Iglesias concluyó: “Lo hice porque me cansé de que diga mentiras sobre mí”.

