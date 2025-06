La reciente eliminada de Gran Hermano 2024-2025 Sandra Priore fue por primera vez a LAM y no solo habló del reality, también respondió una concreta pregunta de Nazarena Vélez que terminó dejándola en offside (fuera de juego).

¿El motivo? Si bien la panelista de Ángel de Brito tuvo buenas intenciones, la consulta se se vio opacado cuando sus compañeras empezaron a exponer los hábitos poco higiénicos de la ex GH en la cocina, como chupar la cuchara y meterla en la olla, o usar el mismo trapo de la vajilla para limpiar el piso, entre otros comportamientos que no pasan las normas de bromatología.

SANDRA DE GRAN HERMANO FUE A LAM Y LAS PANELISTA EXPUSIERON SU FALTA DE HIGIENE EN LA COCINA

Nazarena: -Sandra, ¿qué querés de tu vida aparte de la pesca?

Sandra: -Me encantaría hacer MasterChef, por ejemplo.

Marcela Feudale: -Te gustaría seguir en los realities, pero no te rasques el culo, no te saques mocos. Eso no es necesario.

Yanina Latorre: -Sin meterte la mano en la nariz, y esas cosas básicas.

Laura Ubfal: -Hay que reconocerle que administró bien la comida de la casa. Está bueno que vaya a MasterChef.

Yanina: -Laura, no la estamos atacando. No podés defender a todos estos.

Feudale: -Imagino que en MasterChef el tema de la higiene se debe observar.

Nazarena: -Se olvidó que estaba en un programa.

Yanina: -Chupar el cuchillo y meterlo...

Nazarena: -Yo lo hago en mi casa.

Yanina: -Yo también.

Sandra: -Un montón de gente me escribió, y me dijo: “Sandra, ¿quién no chupó la cuchara y la puso en la olla?”.

Yanina: -Yo la chupo y después come toda mi familia.

Feudale: -Pero Sandra hasta se rascaba el culo. Hay límites.

Sandra: -Pero bueno, me encantaría hacer algo de cocina y un streaming con la pesca y la cocina.

